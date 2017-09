Ganó un reality, le operaron la cara y ahora es modelo

Una joven tailandesa se inscribió en un reality de Corea del Sur en el que muchas personas luchan por lograr tener la oportunidad de someterse a una cirugía gratuita, lo ganó y cambió su apariencia de forma radical.

La participante Wijipraphorn Punbu sufrió bullying desde que comenzó el colegio por sus dientes gigantes y mandíbula caída.



Las cargadas y frecuentes apodos hicieron de su infancia un calvario. Además, sus dientes no solo afectaron su aspecto físico sino que también la hacían roncar demasiado y tenía severos problemas para comer normalmente.

La familia de la joven no tenía suficiente dinero para costear la operación, vio la publicidad del reality "Let me in" y le pareció la oportunidad perfecta para conseguirlo.

La joven superó todas las etapas hasta ser ganadora, se operó y ahora luce realmente diferente.