Jane Fonda: “Tuve fantasías con Robert Redford”

La legendaria actriz confesó en Venecia con motivo de la presentación del filme Our Souls at Night que ha tenido fantasías sexuales con su coprotagonista.

Jane Fonda y Robert Redford demostraron en Venecia que son estrellas de otro nivel y conquistaron la Mostra con ironía y buen humor, sobre todo el de la actriz, que aseguró que no podría negar haber “tenido fantasías” con su compañero en cuatro películas.

“No lo sabía. Tenías que decirlo aquí en público?”, respondió casi entre dientes Redford, que se mostró mucho más comedido y dejó que toda la atención recayera en una espléndida Fonda, que mostró una tremenda agilidad mental y una gran habilidad para ser la protagonista, informó EFE.

50 años después de su mítica ‘Barefoot in the Park’ (1967) y 38 desde ‘The Electric Horseman’ (1979), Redford y Fonda repiten en ‘Our Souls At Night’.

“En Barefoot no podía quitarle las manos de encima y ahora con este filme, aunque es totalmente diferente, me di cuenta de que la dinámica es la misma (…) Es mi personaje, Addie, la que dice: ¡vamos!, tenemos que hacerlo. Me encanta el hecho de que este filme, de alguna manera, cierre nuestras carreras. Interpretamos a aquella pareja joven, enamorada y recién casada y ahora el amor y el sexo de una pareja mayor. Aunque en mi opinión Ritesh (Batra, el director) cortó la escena de sexo demasiado pronto”, dijo la actriz provocando las carcajadas de los periodistas.

Con la complicidad de la audiencia continuó: “A él no le gustan las escenas de sexo. ¡Yo vivo para las escenas de sexo!. Él besa muy bien. Fue divertido besarle cuando tenía veinte años y ahora hacerlo de nuevo cuando estoy casi en los ochenta”.

A lo que Redford respondió lacónicamente: “Eso de casi…”, ya que la actriz cumple 80 en diciembre, lo que provocó la rápida reacción de Fonda con un divertido: “habla por ti” (Redford acaba de cumplir 81).

Complicidad entre las dos estrellas, que llegaron a Venecia como la gran atracción de esta 74 edición, donde esta noche recibirán el León de Oro por sus carreras, y que mostraron una disposición muy diferente ante la prensa.

Trabajar de nuevo con Fonda fue una de las razones principales que le llevaron a Redford hacer el trabajo presentado hoy en Venecia. “Quería hacer otro filme con Jane antes de morir”, dijo.

Y ambos lanzaron un alegato a favor del amor.

“Cuando te estás muriendo, no importa el dinero que hayas conseguido, sino si tus hijos te quieren, si tus amigos te quieren”, afirmó la actriz. Mientras que Redford señaló que los hijos hay que “darles amor y luego dejarles ir”.

Mensajes positivos de dos actores que siempre se han caracterizado por sus fuertes posicionamientos políticos pero que hoy en Venecia se limitaron a reiterar la importancia de la lucha contra el cambio climático. En palabras de Redford: “No es el momento de hablar de política. Necesitamos esperanza”.