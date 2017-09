La Fiscalía de Estado recibió 222 fallos contra ex funcionarios por irregularidades

Desde que asumió en su cargo en el 2015, el fiscal de Estado, Fernando Simón, recibió 222 fallos del Ministerio de Hacienda –provenientes del Tribunal de Cuentas– por diversas irregularidades administrativas de ex funcionarios. El monto total al que ascienden esas denuncias es de 5 millones de pesos, aproximadamente. De este valor, en estos dos años se cancelaron $400 mil correspondientes a juicios y más de $300 mil en embargos, es decir, $700 mil.

Hay que recordar que, a través del artículo 52 de la ley N°1.003, el Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) le da participación a la Fiscalía de Estado para que realice las acciones correspondientes en la Justicia frente a los funcionarios que no cumplen con las sanciones del órgano. Se trata de aquellas personas a las que se les han detectado irregularidades administrativas durante su gestión.

De los fallos que recibió la Fiscalía de Estado algunos son determinados por el artículo 52, cuando se presume delito, y otros son para cobrar sumas menores en las que se habían vencido los plazos.

Sobran los ejemplos de la gestión anterior donde el organismo tuvo que llamar la atención por números que no se podían justificar. Uno de los más resonantes es el del ex intendente de Guaymallén Luis Lobos y, entre los últimos funcionarios en problemas, está la ex ministra de Cultura Marizul Ibáñez, sancionada con una suma multimillonaria.

De esas 222 causas nombradas anteriormente, hubo 41 que iniciaron Acción Procesal Administrativa (APA) y se registraron 25 pedidos de suspensión. Con la acción procesal se recurre ante la Justicia, y la Fiscalía de Estado no puede cobrar las sanciones hasta que se resuelva el caso vía judicial. A esto se suman 17 expedientes de apremio suspendidos a la espera de la resolución del APA.

Dentro de esas 222 causas, la Fiscalía realizó 190 demandas por apremio y 25 de ellas fueron recurridas en la Justicia, mientras que 32 se cobraron antes de iniciar el juicio.

Para poner un ejemplo, uno de los que iniciaron APA fue el ex titular del Casino Carlos Bianchinelli, sobre quien pesa una multa millonaria por sobrefacturación con una empresa de limpieza, también, aquellos implicados por el fraude con el Vale Más. Fuentes judiciales afirman que iniciar esta acción es una maniobra que realizan muchos de los sancionados, porque, en la Justicia, la causa demora varios años y después terminan pagando una cifra ínfima. Incluso, en algunos casos puede darse vuelta el fallo del tribunal.

Para cobrar las sanciones impuestas, el organismo de control ya embargó 39 vehículos y hay 59 más para concretar la acción. Los mismo sucede con los inmuebles, hay 20 embargados y 31 retenciones sobre sueldos.

Según explicó el organismo, los embargos impiden a los funcionarios que vendan los vehículos, pero, en la mayoría de los casos, las personas, una vez embargadas, proceden a pagar las multas.

Los números del HTC

El Tribunal de Cuentas es el que realiza el primer paso antes de que las causas lleguen a la Fiscalía de Estado. Se encarga de las auditorías y es quien debe imponer cargos o multas en caso de encontrar un daño patrimonial al Estado o bien un procedimiento administrativo irregular.

Entre cargos y multas, durante el 2015 y el 2016, la cifra llegó a $19.760.309, de los cuales se cobraron $787.051, es decir, que en dos años solamente pudo cobrarse 4% del total.

En el 2017, la cifra llegó a $6.867.216 y hasta el momento sólo cobraron alrededor de $225.000, 3%, porque todavía están dentro de los plazos establecidos.

Auditores de los préstamos del BID

Mañana, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentará los resultados de la Medición de Desempeño de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Si bien aún no se ha oficializado, es probable que el Tribunal de Cuentas de Mendoza se encargue de auditar los préstamos que realiza la entidad a la provincia.

Facturación 2017:

Multas: $1.036.767

Cargos: $5.830.449

Total: $6.867.216

Cobrado: $225.041

Facturación: 2016:

Multas: $1.139.756

Cargos: $13.663.992

Total: $14.803.748

Cobrado: $450.635

Facturación 2015:

Multas: $269.700

Cargos: $4.686.860

Total: $4.956.560

Cobrado: $336.416