Estas imágenes dirán algo curioso sobre tu personalidad

Los tests de ilusiones ópticas, en los que una imagen parece convertirse en otra, son increíblemente populares. Y no sólo entre los usuarios de Internet: tales tests son usados por los psicólogos.

Es importante tomar en cuenta el primer símbolo que veas, porque probablemente dentro de unos segundos lo verás de otra manera.

Aquí un tets que compartií el sitio Genial.guru

¿León o un ave exótica?

¿Un pato o un conejo?

¿Dos cocodrilos o un ave?

¿El hocico o la cola y las patas de un perro?

¿Wolverine o 2 Batmans?





Resultados

1. ¿Un león o un ave exótico?

León. Lo más probable es que te guste ver la esencia de todas las cosas, no te da miedo mirar a tus miedos a los ojos. Eres una persona valiente.

Un ave exótica. Probablemente seas un poco despreocupado, en algunas cuestiones incluso poco responsable. Al mismo tiempo, eres creativo y quieres cambiar el mundo.

2. ¿Un pato o un conejo?

Un pato. Probablemente tu vida esté llena de impulsos emocionales, tiendes a cambiar el estado de ánimo rápidamente y a veces tomas decisiones impulsivas.

Un conejo. Todo indica que te gusta calcular cada paso. La lógica gobierna tu vida, lo cual no significa que seas una persona fría e insensible.

3. ¿Dos cocodrilos o un ave?

Dos cocodrilos. Te gusta tener control sobre las situaciones, ser la persona que manda. Al mismo tiempo, no eres un tirano, sino más bien un jefe cariñoso, un líder.

Un ave. No te molesta que alguien te diga qué hacer y que te guíe rumbo a tus sueños. Esto no quiere decir que no tengas opinión propia. Simplemente sabes llegar a un acuerdo. Por eso eres una persona abierta y social.

4. ¿El hocico o la cola y las patas de un perro?

El hocico de un perro. Lo más probable es que hayas empezado a analizar la foto de forma estándar: desde la izquierda hacia la derecha. Esto no quiere decir que seas una persona ordinaria, más bien resalta que eres una persona lógica y tiendes a analizar la realidad de manera calmada. Además, seguramente viste la cola del perro cuando llegaste a la parte derecha del dibujo.

La cola y las patas de un perro. Si analizaste la imagen de derecha a izquierda o notaste la cola de inmediato, quiere decir que te gusta resolver las cosas de forma creativa. Esto no significa que no eres un amigo de la lógica. Simplemente resalta que prefieres el enfoque más original.

Bono

Wolverine. Probablemente seas un gran fanático de Marvel. Te encanta admirar el carisma de Tony Stark, la estamina del Capitán América y la mirada pesada de Wolverine.

2 Batmans. Lo más probable es que seas fanático de DC con su estética tenebrosa de Gotham y los supervillanos de primera. Y del Caballero de la noche, por supuesto.