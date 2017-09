Debate: ¿se puede discutir temas políticos en el aula?

La iniciativa de la CTERA para tratar el caso Santiago Maldonado en todas las escuelas del país instaló el debate acerca de si es correcto o no tratar temas políticos y de actualidad dentro del aula. Si bien el titular de la DGE, Jaime Correas, lo calificó de "canallada", la subsecretaria de Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa, Ema Cunietti señaló que es válido que el presente se cuele en el aula pero que debe ser una iniciativa de los alumnos.

La semana pasada, el gremio docente a nivel nacional lanzó una campaña para que se discuta la desaparición del joven en los establecimientos educativos, lo que generó un revuelo y voces a favor y en contra.

Las actividades propuestas por CTERA incluían clases abiertas, exposición de imágenes del joven desaparecido en Chubut y actos alusivos en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria. A la vez, reparto de cuadernillos con actividades sobre el tema.

"CTERA cometió un error gravísimo al subestimar a los docentes porque es válido que el presente se cuele en el aula pero no debe ser algo impuesto, debe ser una iniciativa de los alumnos", enfatizó Cunietti.

La funcionaria explicó que se pueden introducir los temas de actualidad en el aula a través de ciertos contenidos curriculares como "el debate", "la conversación" o "la argumentación o contraargumentación".

"Cuando los profes hablan de la década del 70´y de los desaparecidos pueden plantear el tema de Santiago Maldonado pero sin tintes políticos", señaló Cunietti.

Con respecto a la inclusión de temas de actualidad en el aula, Carina García, docente de Comunicación Social en el nivel secundario, indicó que a raíz de ciertos temas de la currícula se introduce la realidad a los alumnos a través de la comparación de diferentes diarios.

En este sentido, la funcionaria de la DGE recalcó que "la actualidad tiene que estar en el aula pero no se puede imponer una perspectiva educativa porque se rompe el pacto de confianza entre el docente y el alumno", agregó.

Para el psicopedagogo Alfredo Morietti, lo que está en discusión no es la introducción de la actualidad en el aula sino el respeto a los docentes. "Me genera una gran sospecha lo que pasa con la profesión docente. Tanto la CTERA como el Ministerio de Educación no confían en los profesores", advirtió.

En esta misma línea, Moretti expresó que "la educación que no se contextualiza es una educación que no sirve porque la escuela debe estar siempre en contacto con la realidad".

El SUTE defendió el derecho a debatir en las escuelas

Por su parte el Secretario General del SUTE, Sebastián Henríquez, indicó que “nos parece correcto que CTERA, el SUTE, cualquier sindicato docente o que los docentes en general, elaboren materiales para discutir temas como el de la desaparición de Santiago Maldonado y que impulsemos el debate en las escuelas".

A través de una nota publicada en el sitio web del gremio, Henríquez insistió: “Los docentes, todo el tiempo estamos dando contenidos y tomando posición de los temas, sin autorización de la DGE. Sería ridículo plantearlo de otra manera. No se necesita autorización especial para tener posición política sobre un tema y trabajarlo en el aula, porque los docentes somos responsables de eso. Cada uno trabaja con sus alumnos y sabe cómo hacerlo".

"Nosotros no pedimos autorización para debatir temas que nos atraviesan, porque estamos obligados a hacerlo; porque es parte de la currícula. Trabajar los temas es ligarlos a la realidad, es fomentar el pensamiento crítico, es estimular el debate”, agregó el titular del sindicato docente.