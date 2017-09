Video: Natacha Jaitt le pegó un cachetazo a un periodista

Enfurecida por la actitud del periodista Pablo Costas durante la conferencia de prensa que brindó esta tarde, para hablar del allanamiento en su casa, Natacha Jaitt lo cruzó y le dio un cachetazo en plena calle.

Durante la conferencia, el periodista de Canal 9 intentó realizar una pregunta, pero Ulises Jaitt lo frenó y le recriminó un tuit donde se burlaba de su hermana luego de haber sido echada de la radio. Al mismo tiempo, Natacha le pidió que no se riera mientras le hacía la pregunta.

Tras el tenso cruce, pidieron sacarle el micrófono para que no volviera a preguntar.

Pero el tema no quedó ahí. A la salida del lugar, el periodista fue a buscar a Natacha. Ulises se interpuso y le pidió que se fuera.

Tras la insistencia de Costas, la polémica morocha pidió que lo sacaran porque le iba a dar un “guantazo”. Cosa que terminó pasando. Luego de llamarlo “porquería”, la conductora le dio un fuerte cachetazo.

Después del violento momento, el periodista expresó en la red: “Para los que me preguntan: Si, Natacha Jaitt me escupió y golpeó. Esto fue después de no dejarme preguntar en su conferencia de prensa”.

Para los que me preguntan: Si, Natacha Jaitt me escupió y golpeó. Esto fue después de no dejarme preguntar en su conferencia de prensa — Pablo Costas (@pablocostas) 1 de septiembre de 2017

Mirá el momento del golpe: