Mauricio Larriera: "Tenemos que seguir por el mismo camino"

El técnico de Godoy Cruz, Mauricio Larriera, sostuvo hoy que “tenemos que seguir el mismo camino, no debemos cambiar”, aunque aclaró que “hay cosas por mejorar”.

El entrenador uruguayo expresó que “hay aspectos que me ocupan, vamos a tener que intensificar y tomar la confianza en nuestra idea. Tenemos que hacer siempre hincapié en nuestro equipo, en nuestra forma, en la confianza y en mantener la misma armonía que hay en el plantel”.

Larriera, en diálogo con la prensa, dijo que “hay algo que no nos podemos permitir. No me lo permito y mucho menos en los jugadores. No hay que deformarse bajo ningún concepto. Ni somos unos fenómenos cuando se gana ni somos un desastre cuando se pierde. Es una frase gastada, pero es la verdad”.

En ese sentido señaló que “no podemos pasar de la expectativa de muchos de ser un gran equipo y ahora un desastre porque se perdió un partido. A corto plazo es el partido siguiente, a mediano que se consolide la idea que nos lleve a conseguir buenos resultados”.

Tras asegurar que “todos queremos ganar y el primero que quiere ganar es el entrenador”, expresó sobre el partido del lunes ante Newell’s Old Boys por Copa Argentina que “vimos al rival frente a Unión, pero esta semana hice hincapié en nuestro equipo”.

Larriera advirtió que “tenemos que ver cómo podemos cambiar las cosas que hicimos mal”, agregando que “esperemos no repitamos esos errores y saquemos un buen resultado el lunes”.

Godoy Cruz jugará el lunes desde las 21.10 ante el equipo rosarino en el estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe, con el arbitraje de Luis Álvarez, en el marco de los 16avos de la Copa Argentina. El ganador de esta llave enfrentará en octavos al vencedor de Atlético de Rafaela-Bánfield.