El Gran Mendoza le sacó al campo más de 22 mil hectáreas

El crecimiento del Gran Mendoza provocó que con sus barrios, industrias y comercio se avanzara sobre las zonas de cultivos que están a su alrededor y ocuparon 22.800 hectáreas en los últimos años.

Esto significa que los cultivos y el piedemonte perdieron una superficie equivalente casi a dos departamentos de Guaymallén, cuyo territorio ocupa 164 km2.

En el mundo y en Mendoza, el negocio inmobiliario es 15 veces más rentable que el comercio de fincas y chacras. Además, las crisis económicas del país hicieron que muchos desistieran de mantener sus propiedades rurales y las vendieron al mejor postor. Las nuevas tierras fueron atractivas por su belleza y porque sus compradores buscaban un rincón lejano para descansar. Se sumaron industrias, galpones y otros emprendimientos.

El negocio inmobiliario conoció su mejor época en la década del menemismo, de 1990 hasta casi el 2000, cuando la mancha urbana creció un 44% sumando 107 km2, es decir, 10.700 hectáreas.

Desde el 2000 hasta el 2010 el negocio decreció por la grave crisis del inicio de la década y sólo ocupó 32 km2, aproximadamente 3.200 hectáreas.

Desde el 2010 al 2014 siguió avanzando la ciudad y ocupó fincas por un total de 11,5 km2 casi 1.200 hectáreas.

De acuerdo a la documentación que maneja la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, si la tendencia sigue creciendo en los próximos años, en el 2020 la mancha urbana se habrá extendido 26 km2 más, es decir, 2.600 hectáreas.

Cómo parar el fenómeno

El sistema político ya dio una señal importante de su voluntad política de frenar la ocupación del Cinturón Verde, que es “la verdulería del Gran Mendoza”, del piedemonte y el crecimiento desordenado.

El Plan de Ordenamiento Territorial sancionado hace unos días otorga a los municipios un año de plazo para dictar sus propios planes de ordenamiento.

Es el inicio de un proceso en el que hay dos actores principales: los municipios y el Poder Ejecutivo provincial.

El Gobierno deberá bajar recursos económicos a los municipios para que estos se muevan: deben ir al territorio para controlar, para medir, para conocer, para organizarse. Además, debe dar cabida a los representantes de los municipios en el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial y la Agencia.

En tanto, los municipios tienen que dar participación a los vecinos y sus organizaciones sociales. También tendrán que meditar muy bien cómo van a formar sus consejos de ordenamiento.

Mientras las comunas se organizan, la sanción del Plan de Ordenamiento Territorial no frena automáticamente la pérdida de áreas cultivadas. Por eso no es difícil entender que el negocio inmobiliario tiene mucho margen para seguir creciendo.