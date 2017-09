Natacha Jaitt: “Entraron a mi casa como si fuésemos asesinos”

Natacha Jaitt brindó una conferencia de prensa junto a su hermano Ulises y sus abogados, para hablar con los medios sobre el allanamiento que llevó a cabo la Policía Federal en su casa el día de ayer.

“Estoy dolida, sin dormir, discúlpenme si lloro. Violaron mi intimidad y mi casa. Mi hijo mas chico, Valentino, que sufrió la muerte de su papá (el actor Adrián Yospe, quien falleció en 2011) a los 4 años, llegaba de la escuela y entraron de golpe. Se asustó y estuvo llorando”, arrancó diciendo Natacha, notablemente conmovida.

“Mi hijo está con depresión porque se llevaron la historia de su papá . Estuvo llorando, hecho una bolita porque se llevaron los videos y las fotos que mira cuando lo extraña”, agregó.

La División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal secuestró todo dispositivo informático que se encontraba en la casa, incluyendo la computadora y celular del hijo de Natacha, de 11 años.

Luego de referirse a lo mal que la pasó su hijo, la polémica morocha rompió en llanto. Minutos después, aseguró que no perdonará a los Latorre por ese momento que le hicieron vivir a Valentino y que dejará todo en manos de la justicia.

Más entera, denunció: “Acá no hay poder, hay abuso”. Aunque aclaró: “Pero confío en la justicia y me llamaré a silencio porque me importan mis hijos. Se va a demostrar toda esta ilegalidad”.

“Fuimos tratamos como criminales. Entraron a mi casa como si fuésemos asesinos. Había orden de requisarme. Me dieron vuelta toda la casa”, contó indignada.

A su vez, manifestó que “Allanaron el lugar equivocado”.

Luego disparó directamente hacia los Latorre y su abogado: “Se va a demostrar que en todo lo que hay ahí (celulares y computadoras que se llevaron) no hay ninguna extorsión. Esto fue armado por Diego Latorre, Yanina Latorre y Fernando Burlando. Me echaron del trabajo y al día siguiente el allanamiento. Qué casualidad, ¿no?. Me lo hicieron a propósito, con mala intención. El 7, se sabrá todo“, aseguró.

Recordemos que el próximo jueves 7 de septiembre deberá rendir declaración indagatoria.

También le contestó a Yanina , quien esta mañana dijo en Los Ángeles de la mañana que había gente que “se enterraba sola”. “Hablando de enterrados, ella es la menos indicada para hablar de enterrados”, respondió Natacha.

En tanto el abogado de Natacha, el Dr. Andrés Rabinovich, sostuvo que “Se usaron influencias políticas para hacer echar a Natacha (de la radio Mega). Cuando vean las pruebas, verán que no existe extorsión, esto termina en un delito que se llama estafa procesal. Sólo hay llamados entre ellos. Hay tres recibos: uno de la mediación y dos de pago con una firma que no es la de ella”.

Por último, la morocha dijo: “Hay más de dos millones de razones. Ellos son un circo, ellos empezaron con esto. Gracias al circo que armaron ahora se viene la verdad en la Justicia”, concluyó Natacha.