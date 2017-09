Burlando: “Latorre me llamó tres veces diciéndome que se quería suicidar”

El abogado aseguró que el exjugador esta atravesando su peor momento y que no descartó quitarse la vida.

El escándalo que involucra a Yanina y a la conductora Natacha Jaitt crece cada día más.

Primero, el jueves se allanó la casa de Jaitt por orden del juez que lleva la causa entre ella y la familia Latorre, el abogado. Ante esto, la mediática lanzó una dura amenaza directa al exjugador: “Ahora voy por vos Diego“, y aseguró que va a difundir un video donde él tiene relaciones sexuales con dos hombres.

El representante legal de Diego Latorre, Fernando Burlando, habló esta tarde –luego de una conferecia de prensa de Jaitt– y reveló un dramático testimonio: “Latorre me llamó tres veces diciéndome que se quería suicidar”.

“Diego Latorre está entregado, sin ganas de vivir”, reveló en entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad. “Diego sufre todos los rebotes mediáticos, le dijimos que no vaya a los medios porque iba a sufrir todos los rebotes”, aseguró y aclaró que la entrevista que el exjugador brindó en Intrusos fue “un error”.

En nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli, el abogado se refirió a los síntomas que presenta el ex futbolista luego del escándalo mediático que desató su affaire con Natacha Jaitt y las revelaciones que realizó la mediática por sus redes sociales: “Tiene una persona que lo persiguió constantemente con esto, imagínense lo que es eso, Diego sufre todos los rebotes mediáticos, le dijimos que no vaya a los medios porque iba a sufrir todos los rebotes”.

“Diego Latorre tomó una decisión, aún no haciendo caso a sus representantes, pero ahora la palabra extorción la puso la justicia”.

Asimismo, explicó que tras la denuncia de Latorre la decisión del allanamiento quedó a disposición de la justicia: “Después escapó a Diego la medida que tenía que tomar la justicia frente a una situación que consideraban delictiva”.

“Nosotros tuvimos todos las precauciones, tratamos de hablar con ella, tratamos de mediar por otra parte, nosotros vimos la amenaza hasta el pedido ilegal de dinero, y el que describió los hechos que llevaron a esta medida es la víctima, Diego”, aclaró en Por Si Las Moscas.

“Diego tenía mucho miedo, está quebrado, atormentado diariamente y continuamente en lo que es su vida social, laboral y familiar”, destacó con respecto al acoso mediático y por parte de Natacha Jaitt que recibió su representado.

Despedida. Al tiempo que al referirse al despido de Natacha Jaitt de Mega, afirmó que no tuvieron nada que ver y reveló que “Natacha enviaba noticias que no tenían nada que ver con la realidad, desde su Twitter al trabajo de Diego”. “Lo que menos quieren los Latorre es meterse con esta chica que lo único que les trajo es problemas”, enfatizó.

En este sentido expuso que “tenemos que hacer un racconto de todas las cosas que se dijeron, Natacha hasta por televisión pidió dinero para mostrar o no, para contar o no algo que no era real”. Así, contó que los Latorre decidieron pagarle un dinero a Jaitt para detener el escarnio mediático, pero a pesar de esto la mediático continuó develando información, chats y audios privados: “Se le dio dinero, fue una decisión de los Latorre, le gustó y triplicó la apuesta después, tiene los recibos firmado por ella”. “Fundamentalmente lo que quiero aclarar que esos recibos se los firma la persona que negocia la entrega de dinero con Natacha, automáticamente después está el pedido de Natacha triplicando la apuesta, en la causa está todo muy claro”, repasó el abogado.

En cuanto a la denuncia de Jaitt acerca de que se vio involucrado su hijo y que el mismo sufrió el allanamiento en su hogar, Burlando indicó que “ella misma lo metió en esto, es como si un ladrón se enojara porque lleva a robar a su hijo y lo meten preso, no lo hubiese metido ella en esto”. “Ella ignora todavía lo que hay en el expediente, pero seguramente debe haber cosas que al juez lo motivaron a tomar esta decisión”, agregó acerca de la decisión del juez de realizar el allanamiento en la casa de Villa Urquiza donde reside la mujer con su hijo. “Quien puso en riesgo al hijo fue ella, cuando uno toma determinadas actitudes hay que hacerse cargo”, disparó.

Por otra parte, con respecto a los dichos en la mencionada conferencia de prensa acerca de que “el 7 es un día clave”, esclareció que “Natacha debe haber dicho que el 7 es un día clave porque la llaman a indagatoria, es su primer acto de defensa”. “Latorre quiere vivir tranquilo y Natacha se encargó diariamente de volverlo realmente loco”, cerró.