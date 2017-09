Estas son las series que llegan a Netflix en septiembre

Star Trek: Discovery (Temporada 1): La icónica franquicia regresa con una renovada serie, nuevos personajes y una nueva nave. Su misión: explorar nuevos mundos y traer esperanza a una nueva generación. Serie original de Netflix. Un episodio nuevo cada semana a partir del 25 de septiembre.



Narcos (Temporada 3): Tras la sangrienta cacería que terminó con la vida de Pablo Escobar, las reglas son otras. La DEA ahora pone la mira en los sucesores: el cártel de Cali. Serie original de Netflix, estreno el 1° de septiembre.

Club de Cuervos (Temporada 3): Isabel y Chava enfrentan nuevos obstáculos mientras aprenden a trabajar juntos como copresidentes de Los Cuervos de Nuevo Toledo. Serie original de Netflix, estreno el 29 de septiembre.

BoJack Horseman (Temporada 4) Mientras BoJack convive con el autodesprecio y la pérdida, Todd ayuda al Sr. Peanutbutter con su campaña política y Diane entra a trabajar en un blog con mucha onda. Serie original de Netflix, estreno el 8 de septiembre.

Fuller House (Nuevos episodios): Un romance adolescente, asados familiares, una boda en el extranjero y (¿tal vez?) un nuevo bebé… parece que este será un verano muy entretenido. Serie original de Netflix, estreno el 22 de septiembre.

Big Mouth (Temporada 1): Esta comedia surrealista animada, que retrata la verdadera vida de los mejores amigos Nick Kroll y Andrew Goldberg, explora las aventuras adolescentes durante la pubertad. Serie original de Netflix, estreno el 29 de septiembre.

Supergirl (Temporada 2): La doble vida de Kara (Melissa Benoist) como periodista y Supergirl se dificulta con la llegada de un nuevo romance, un nuevo jefe y una visita de su primo, Superman. Estreno en Netflix el 25 de septiembre.

El puntero (Temporada 1): En un duro barrio de Buenos Aires, un activista social resuelve los problemas de los pobres y marginados residentes al negociar con políticos corruptos. Estreno en Netflix el 1° de septiembre.

Gotham (Temporada 3): Gordon (Ben McKenzie) enfrenta serias dificultades luego de que los mutantes de Hugo Strange (BD Wong) escaparon de su laboratorio hacia las calles de Gotham y desataron una ola de crímenes. Estreno en Netflix el 1° de septiembre.

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. (Temporada 4): Los agentes están de regreso. La cuarta temporada incluye una alianza con Ghost Rider y un mundo virtual donde S.H.I.E.L.D. es reemplazado por Hydra. Estreno en Netflix el 1° de septiembre.

How to Get Away with Murder (Temporada 3): Los cinco inician su segundo año mientras el caso de Wallace Mahoney sigue siendo un misterio. Más adelante, Annalise (Viola Davis) hace un sorprendente descubrimiento en su propia casa. Estreno en Netflix el 16 de septiembre.

DC’s Legends of Tomorrow (Temporada 2): Vixen y otros reclutas se unen a la legendaria banda de superhéroes en su misión de viajar por el flujo de tiempo y evitar los peligros que podrían destruir el planeta. Estreno en Netflix el 25 de septiembre.

Once Upon a Time (Temporada 6): Los héroes se enfrentan a nuevas y antiguas amenazas mientras luchan para proteger Storybrooke. Asimismo, Emma (Jennifer Morrison) se entera de lo que le depara el

futuro. Estreno en Netflix el 1° de septiembre.

Grey’s Anatomy (Temporada 13): En la nueva temporada de este drama médico, Meredith (Ellen Pompeo) le oculta a Maggie un romance, Owen (Kevin McKidd) recibe noticias impactantes y un estallido pone en riesgo al hospital. Estreno en Netflix el 1° de septiembre.

Jane The Virgin (Temporada 2): En esta nueva temporada, Jane (Gina Rodriguez) tiene los nervios de punta tras el secuestro de Mateo, lucha por ser exitosa en sus estudios y duda sobre su vida amorosa. Estreno en Netflix el 1° de septiembre.