Agustina Kämpfer se dibujó la panza para pedir por Santiago

Agustina Kämpfer encontró una particular manera para pedir por la aparición con vida del artesano Santiago Maldonado. La periodista, que transita el séptimo mes de embarazo, dibujó su panza para manifestar el reclamo por su paradero.

Santiago Maldonado fue visto por última vez el 1 de agosto, cuando Gendarmería reprimió una manifestación de la comunidad mapuche sobre la Ruta 40 en Chubut, cerca de la localidad rionegrina de El Bolsón.

Hoy, a un mes de la desaparición del artesano, y al igual que otros famosos, la periodista pidió por su paradero a través de un escrito en su panza.

“Soy Juan y estoy en la panza de mi mamá, ¿Dónde está Santiago Maldonado?”, reza la frase.

Además, dentro del posteo, expresó: “Deseo profundamente que nuestros hijos crezcan en un país en el que las personas NO DESAPAREZCAN. Que puedan alzar sus voces, que confíen en quienes se alistaron para protegerlos. Eso quiero. Y el día de mañana poder enseñarle a Juan que la #desapariciónforzada de personas pertenece a un pasado tan macabro como lejano; decirle “andá, no tengas miedo”. A #SantiagoMaldonado con vida, saber qué le pasó, alivio para su atormentada familia. Y no más tiempo sin una p*ta respuesta. Seguro vos querés eso también. #DondeEstaSantiago #unmessinsantiago #unmessinsantiagomaldonado”.