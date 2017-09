"Me ayudó mucho en un momento de mi vida en el que necesitaba aclarar las cosas", agregó el Papa, sobre esta terapia, realizada cuando tenía 42 años, es decir, en 1978. Por ese entonces, Jorge Bergoglio era todavía provincial de la Compañía de Jesús, es decir, máxima autoridad de la orden jesuita en el país, cargo en el cual había sido nombrado en 1973 y que dejaría en 1979.

Eran tiempos turbulentos, tanto en el país, que vivía bajo la dictadura más sangrienta de nuestra historia, como en el seno de la Orden, que no era ajena a las tensiones y polarizaciones que dividían a los argentinos con particular fuerza en los años 70.

"Política y sociedad" es el título elegido por el investigador Dominique Wolton (70 años), especialista en medios y comunicación política y cuyas áreas de estudio son la mundialización, la diversidad cultural y la alteridad, para este libro de charlas con Jorge Bergoglio.

A través de doce entrevistas realizadas entre febrero de 2016 y febrero de 2017, Wolton recorre con el Papa diversos temas, organizados en ocho capítulos : la paz y la guerra, la Iglesia en la mundialización y frente a la diversidad cultural; las religiones y la política; fundamentalismos y laicismo; las relaciones entre cultura y comunicación; Europa como territorio de cohabitación cultural; tradición y modernidad; el diálogo interreligioso; estatus del individuo, de la familia, de las costumbre y de la sociedad; las perspectivas universalistas; el rol de los cristianos en un mundo laico marcado por el retorno de las religiones; la incomunicación y la singularidad del discurso religioso"

Pero Wolton no sólo dialogó con el pontífice argentino sobre temas de actualidad social y política sino que también le preguntó sobre su vida, su infancia y adolescencia. Fue en este contexto que surgió la revelación sobre la consulta a una psicóloga.

Bergoglio completó el relato: "Y luego un día, cuando (la psicóloga) estaba a punto de fallecer, ella me llamó. No para que le diera los sacramentos, puesto que era judía, pero para un diálogo espiritual".

El Papa también habló del coraje de su madre y de sus dos abuelas. "Agradezco a Dios por haber conocido verdaderas mujeres en mi vida. Mi abuela paterna, Rosa, me llevaba a su casa cada mañana cuando mi madre daba a luz", agregó Bergoglio, que fue el mayor de los cinco hermanos.

"Mi otra abuela, María, el día de la muerte de Prokofiev, cuando yo empezaba a hablar de música y a soñar con ser director de orquesta, me dijo: 'Pero para eso hace falta estudiar. Y para estudiar, hay que hacer esfuerzos, no se llega fácilmente'. Ella me enseñó con mucha naturalidad lo que era el trabajo".