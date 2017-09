Asaltaron a una anciana y, al escapar, le pidieron perdón

Dos ladrones asaltaron en las últimas horas a una jubilada en su casa de La Plata y, al escapar, uno de ellos le pidió perdón porque les habían pasado mal el dato sobre el dinero que podrían encontrar en la vivienda.

El hecho fue cometido en la mañana de este jueves, alrededor de las 6, cuando dos encapuchados armados irrumpieron -tras violentar una ventana- en una casa de la calle 76, entre 12 bis y 13, del barrio Villa Elvira y controlaron a su propietaria Amanda Cristina Rojas, de 70 años.

Los ladrones, tras dejar a la víctima maniatada en la cama, revolvieron la casa en busca de dinero y objetos de valor y escaparon llevándose un televisor, 7.500 pesos, un celular y otros objetos de valor.

La mujer, alrededor de las 16, fue socorrida por su hijo que fue hasta la casa al no poder comunicarse con ella. En declaraciones al Diario Hoy, la jubilada dijo que los ladrones le exigieron la entrega del dinero de la supuesta venta de una casa.

"No les vi las caras porque estaban tapadas, pero tenían unos 20 años. Me pedían la plata y solo querían eso. Estaban insistentes", relató.

Dijo que la "ataron a la cama con un pulóver y una bufanda. Uno de los dos se quedó casi siempre conmigo, mientras el otro recorría toda la vivienda".

Y agregó que "creían que tenía el dinero de la venta de una casa. Esa era la plata que buscaban, querían eso. Pero yo no tengo nada de eso. Les di cerca de 7.500 pesos, que dejo justamente por si me roban. Es peor no tener nada".

Finalmente contó: "Antes de irse, uno de ellos me pidió perdón ya que les habían pasado el dato equivocado", haciendo referencia al dinero que supuestamente había en el lugar.

Lo ocurrido fue denunciado en la comisaría octava con intervención de la fiscal Ana Medina.