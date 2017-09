Cómo aprovechar Google Maps al máximo

Viajar a un destino nuevo genera diversas emociones donde el disfrute y una buena cuota de nervios parecen complementarse. Para intentar potenciar los aspectos positivos del recorrido y, a su vez, disminuir aquellos más complicados –en general relacionados a la organización- existe una app que realmente facilita la vida del viajero durante su visita a, prácticamente, cualquier lugar del mundo. Se trata de la famosísima Google Maps, que sin embargo posee muchas funciones que aún pasan desapercibidas por la mayoría de los trotamundos.

Modo offline. Durante años Google Maps ha cosechado una fuerte crítica: no permitir utilizar sus mapas de manera offline, una funcionalidad realmente útil para el viajero que se encontraba en la calle y quería recorrer la ciudad. Sin embargo, desde hace un tiempo, la aplicación incorporó nuevas funcionalidades y ya permite bajar el recorte de un mapa al teléfono, a la tablet o a la computadora. Desde entonces, se transformó en una de las aplicaciones más útiles al visitar un nuevo destino.

Hay que tener en cuenta dos cuestiones básicas antes de guardar el mapa en el dispositivo que cada uno elija: los archivos son algo pesados, por lo que requieren espacio en la memoria; y puede accederse a ellos durante 30 días desde el momento en el que fueron bajados, luego hay que actualizarlos o se borran de manera automática.

¿Cómo hay que proceder para poder llevarlos a todos lados cuando no se tiene conexión? Primero se debe realizar la búsqueda del destino del que se desee conseguir el mapa. El área que se ve en pantalla, cuyos límites pueden ampliarse o achicarse modificando la escala del zoom, es el que se va a bajar: mientras más grande sea, más espacio se necesitará en la memoria del dispositivo. Luego, en la parte inferior de la pantalla, se debe tocar el nombre o la dirección del lugar y apretar “Descargar”.

Por lo general se puede acceder a los mapas sin conexión de manera automática pero si así no sucediera es posible hacerlo desde la solapa “Mapas sin conexión” y elegir el destino guardado. +

Hay que considerar que cuando no se está conectado a internet, la aplicación proporciona indicaciones únicamente en auto pero no lo hace sobre transporte público, en bicicleta o a pie, ni proporciona detalles sobre el tránsito o rutas alternativas.

Itinerarios. Imaginemos por un momento que el viajero es fanático de los sándwiches de pastrón y en su próxima visita a Nueva York quiere hacer una recorrido por los delis más emblemáticos. Antes de partir, decide dedicarle tiempo a la organización y armar un itinerario que le permita sacarle el máximo provecho –nunca mejor dicho- a su recorrida por la Gran Manzana. Busca cada uno de los lugares que quiere visitar y luego los incorpora a Google Maps. Ya está listo para llegar a la ciudad y ver exactamente, de manera offline, qué sitios visitar. ¿Cómo lo hizo?

Al bajar un mapa es posible editarlo, agregarle puntos de interés e incluso rutas para unir un sitio con otro, tanto a pie, como en auto o en bicicleta, y así poder pasar exactamente por los locales en los que se tiene especial interés.

Primero hay que acceder a Google Maps, allí a Tus Sitios y luego a Mapas. Para editarlo hay que seleccionarlo y abrirlo en My Maps.Entonces aparecen diversas herramientas, incluida una regla que ayuda a determinar la distancia entre dos puntos, que permiten modificar el archivo.

Además, la aplicación permite crear listas personalizadas con la temática que se elija, como “sándwiches de pastrón”, en este caso.

Lo cierto es que ésta es una alternativa muy útil dado que permite agrupar los atractivos de acuerdo a los intereses del viajero y organizar bien los recorridos, como podrían ser “Mercados gastronómicos”, “Museos”, “Paseos con chicos” o “Edificios imperdibles”. A estas listas además se puede acceder sin conexión y se las puede compartir con otras personas a través de redes sociales, email o whatsapp.

Si el viajero tuviera conexión a internet durante el recorrido, una buena alternativa de planificación es agregar todos los lugares que se van a visitar desde que se sale hasta que se regresa al hotel para que Google Maps indique exactamente cómo llegar de un punto a otro.

Caminando por las calles. Street View, otra herramienta con la que cuenta Google Maps, brinda imágenes panorámicas a nivel de la calle, con un radio de giro de 360° sobre su eje horizontal y de 290° sobre el vertical. Esta función es especialmente útil para obtener una composición del lugar y, por ejemplo, saber cómo es la zona donde está ubicado el hotel, si hay locales cercanos, si tiene muchas escaleras o un sinfín más de detalles que pueden servir para orientarse al llegar.

A través de flechas, el usuario puede colocarse en situación o bien “moverse” sobre el terreno, ampliar imágenes y observar detalles del sitio en cuestión. Para utilizar esta herramienta se debe hacer click en un lugar puntual del mapa y luego en Street View. O bien arrastrar a Pegman, el muñequito amarillo, al lugar que se desea observar. Todas las calles que aparecen con líneas azules están disponibles para utilizar con Street View.

Cómo llegar. Los traslados desde una estación de tren o un aeropuerto hacia el hotel suelen ser un motivo de stress, sobre todo si el viajero visita un país que no conoce o donde no habla el idioma. Si se encuentra en algún punto con WiFi, cuenta con un chip del país o bien activa el 4G, podrá utilizar la herramienta de Google Maps que indica cómo trasladarse de un punto a otro, ya sea caminando, en bicicleta, en transporte público o en auto. La aplicación brinda un detalle exacto de cómo trasladarse y traza diversos recorridos en el mapa, muestra la distancia y el tiempo aproximado que se tardará. Si el viajero sabe que no dispondrá de conexión entonces lo mejor es hacer la búsqueda previamente e imprimirlo en papel, con otra de las herramientas que presenta Google Maps.