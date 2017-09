Estas son las películas que se suman al catálogo de Netflix

Nosotros en la noche: Con deseos de entablar un vínculo, una mujer viuda, Addie Moore (Jane Fonda), le hace una visita inesperada a su vecino, también viudo, Louis Waters (Robert Redford). Película original de Netflix, estreno el 29 de septiembre.

First They Killed My Father: Separada de su familia en 1975, una niña de cinco años cuenta desde su perspectiva el terrorífico reinado de Khmer Rouge. Película original de Netflix, dirigida por Angelina Jolie, estreno el 15 de septiembre.

#realityhigh: Dani, siempre estudiosa, finalmente capta el interés de su amor de toda la vida. Sin embargo, no es lo único que atrae: también está la endemoniada ex, una celebridad en las redes sociales. Película original de Netflix, protagonizada por Kate Walsh, John Michael Higgins, Nesta Marlee

Cooper. Estreno el 8 de septiembre.

6 días: Cuando un grupo armado toma la embajada iraní en 1980, se inicia un enfrentamiento de seis días en el que los soldados ingleses se preparan para una ofensiva peligrosa. Película original de Netflix,

estreno el 22 de septiembre.

Big Eyes: Película biográfica sobre Margaret Keane (Amy Adams), la artista pop estadounidense estafada por su marido, Walter Keane (Christoph Waltz), y famosa por el tema recurrente de sus pinturas: niños con grandes ojos. Estreno en Netflix el 1° de septiembre.

Papeles en el viento: Cuando el Mono muere, tres amigos de toda la vida intentan garantizar el futuro de su familia al recuperar una gran inversión: una promesa del fútbol que quedó trunca. Estreno en Netflix el 1° de septiembre.

Más notas perfectas: Las Barden Bellas esperan ser las primeras estadounidenses en ganar un concurso a capella mundial. Por eso emprenden una guerra nota a nota contra sus rivales europeos. Estreno en Netflix el 4 de septiembre.

Tracks: En 1977, la joven aventurera Robyn Davidson (Mia Wasikowska) hace una interminable caminata de 2500 kilómetros por el desierto de Australia, acompañada de cuatro camellos y un perro. Estreno en Netflix el 1.º de septiembre.

Pompeya: En los días previos a la erupción del Vesubio, un esclavo enviado a Nápoles insiste en volver a casa a salvar a la mujer que ama. Estreno en Netflix el 1° de septiembre.

Ted 2: Para salvar su matrimonio, Ted (con la voz de Seth MacFarlane) y Tami-Lynn (Jessica Barth) deciden tener un bebé, pero necesitarán de la ayuda de John (Mark Wahlberg) para comprobar que Ted es un padre competente. Estreno en Netflix el 4 de septiembre.

The Divergent Series: Insurgent: Mientras está en curso la guerra entre las facciones, Jeanine (Kate Winslet) busca incesantemente a Tris (Shailene Woodley), cuyos poderes podrían abrir una reliquia misteriosa. Estreno en Netflix el 20 de septiembre.

Terminator Génesis: 30 años después del día del juicio, John Connor envía a un amigo de vuelta para salvar a su madre y parar la conflagración, sin saber que las cosas han cambiado. Estreno en Netflix el 30 de septiembre.