“The Simpsons” despide a su compositor tras 27 años

“The Simpsons” ha despedido al compositor de su banda sonora, Alf Clausen, que ha trabajado en la popular serie de animación de Fox durante 27 años, informó el medio especializado Variety.

Clausen aseguró que había recibido una llamada del productor de la serie Richard Sakai informándole de su despido porque estaban buscando “un tipo diferente de música”.

Thank you for all of the support…unfortunately, the news is true… https://t.co/jBQH0b40cz

— Alf Clausen (@TheAlfClausen) 31 de agosto de 2017