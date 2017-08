Caso Maldonado: sigue la polémica por este instructivo de CTERA

Referentes de Cambiemos criticaron con dureza el accionar del gremio docente. Mientras que un ex ministro de Educación kirchnerista lo defendió.

El diputado nacional de Cambiemos Eduardo Amadeo criticó con dureza a los docentes de Ctera que impulsaron una campaña en los colegios para hablar de la desaparición de Santiago Maldonado, los tildó de "monstruos" y aseguró que "remite a las peores experiencias fascistas".

"Esto muestra cuánto hay que cambiar todavía de la Argentina. Pensar que gente a la que nosotros le entregamos nuestros hijos para educar han aprovechado ese don que le damos para hacer política es escandaloso y remite a las peores experiencias fascistas y de autoritarismo de la historia", aseveró.

En declaraciones a radio Delta, el legislador afirmó que en el sur, un grupo de docentes ingresó a una escuela donde concurren hijos de oficiales y suboficiales de Gendarmería y, con fotos de los efectivos, los señalaron como "asesinos" delante de sus compañeros.

Por el contrario, el ex ministro de Educación Alberto Sileoni defendió el instructivo de CTERA para que docentes traten en las escuelas el caso de Santiago Maldonado y argumentó que la polémica al respecto se da en un "contexto" en el cual "el Gobierno tiene amnesia sobre el número de desaparecidos" durante la última dictadura militar.

El ex funcionario kirchnerista consideró que el material de la confederación gremial de educadores "respeta la madurez de los estudiantes", aunque dijo "no" coincidir con que haya encuadrado al episodio como "desaparición forzada a manos de Gendarmería", al tratarse sólo de una de las hipótesis.

"Nosotros somos partidarios de que la realidad entre en la escuela. He visto bastante por arriba los materiales de alguna organización gremial, que la verdad es una organización seria en esta materia y no ha sido la única CTERA. He visto una secuencia que respeta la madurez de los estudiantes", manifestó Sileoni.

