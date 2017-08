Mapuches contradicen al RAM y permiten ingresar al "terreno sagrado"

La investigación para determinar el paradero de Santiago Maldonado dio un giro luego de que los caciques mapuches de la comunidad Cushamen aseguraran que se pueden realizar pericias en sus tierras.

Esto contradice lo señalado por el el grupo de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), quienes le impidieron a la fiscal seguir con la búsqueda del joven desaparecido en sus tierras por considerarlas "sagradas". En esa ocasión los perros seguían una pista clave que quedó inconclusa.

El pueblo Cushamen está habitado por 750 personas y es una de las comunidades mapuches más importantes de la Argentina. Son los propios loncos (o caciques) quienes afirman que nada tienen que ver con el grupo RAM. "Ellos no nos representan, no sabemos quiénes son y no luchan por lo que nosotros luchamos", indicaron.

Durante una entrevista, los caciques señalaron que es una "locura" que no se haya dejado ingresar a los investigadores para realizar las pericias, ya que a esas tierras "cualquiera puede pasar, siempre fue así".

"No tenemos nada que ver con ellos, aparte no son de acá, de nuestra comunidad, no sé de dónde llegaron, pero lo hicieron y se instalaron allí", aseguran los loncos.

Todos conocen del caso por lo que ven en la tele y escuchan en las radios, los diarios no llegan al pueblo: "Queremos que aparezca Maldonado, por supuesto. Pero no lo conocemos, no sabemos quién es".

El rastrillaje, explica el informe elevado al Ministerio de Seguridad para ser enviado a la ONU, fue suspendido "ante la férrea oposición de la comunidad mapuche que alegó que permitir el paso de los perros hacia la otra orilla del río Chubut violentaba un espacio sagrado".

Y agregó que la pericia se vio frustrada. "La medida de proseguir desde una orilla hacia la otra, que está enfrente, hubiera posibilitado confirmar o descartar que efectivamente Santiago haya cruzado ese cuerpo de agua", subray.

Fuente: Clarín