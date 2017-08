Las revelaciones sexuales de Daniela Cardone

Entrevistada por Ulises Jaitt en “El Show del Espectáculo”, Daniela Cardone realizó picantes revelaciones sobre sus gustos en la intimidad. Entre otras cosas, la exuberante morocha reveló que hace un año que no tiene sexo.

A los 53 años, la exmodelo y DJ se muestra más sensual que nunca. Sin embargo, aseguró que no se obsesiona con su figura.

Al preguntarle qué pensaba sobre la infidelidad, la morocha contó que fue infiel “cuando era más chica”, pero ya no.

“Me gusta la fidelidad muchísimo, me encanta. Te ponés a prueba, ser sincero con vos mismo. Donde ya no pasa nada con esa pareja, agarro y le digo mira ¿sabes que me pasa?, me gusta aquel, antes de serte infiel te lo digo, son cobardes y todas somos cornudas. Si la otra persona me mete los cuernos hay una falla mía”, sostuvo.

Luego, para sorpresa de todos, reveló: “Hace mucho que no tengo sexo, un año. No tengo ganas. No todo en la vida es sexo, hay otras cosas. Al sexo le doy cero puntos de importancia en mi vida”.

Consultada, dijo que para tener sexo, le gusta un lugar cómodo. “Cuando tengo sexo me gusta el mañanero y el nocturno”, agregó. Y contó que para la intimidad, los disfraces no le van. “No me gustan los disfraces. Una vez me vestí y a un hombre no le gustó… Tampoco me gusta que el hombre se disfrace”, dijo.

Cardone considera que los “chiches sexuales” son “aburridos” porque “no hay como lo natural… que mueva”. Tampoco le gusta “la palabra chancha” porque le parece “horrible” en el sexo. Según la sensual morocha, “te corta el clima. No hay que hablar, hay que respirar”.

“No me gusta el sexo oral”, indicó, y aseguró que “el tamaño importa” porque “tiene que encajar bien”. “Es un conjunto de cosas, el aroma, la voz…”, manifestó.

La mamá de Brenda Gandini dijo que no tiene una posición sexual preferida. Le gusta que todo se vaya dando… que sea “sorpresa” y “mágico”.

Al preguntarle sobre la posibilidad de realizar tríos, consideró: “El sexo es mano a mano, lo quiero para mí solo. Me intimido”.

Por último, Daniela confesó que “Algunos tarados me hicieron propuestas indecentes. Y yo tengo mucho carácter, no acepté. No vendería ninguna parte de mi cuerpo… se mira y no se toca”, concluyó Cardone.