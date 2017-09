Bitmoji, para convertir tu cara en emoji

Está muy de moda tener un avatar personal con nuestra propia cara a modo de caricatura, y la verdad es que le da un toque bastante fresco al perfil en las redes sociales.



Si bien hay muchas aplicaciones que permiten esto, una en particular se destaca por su sencillez y gratuidad.



Estamos hablando de Bitmoji, una app con más de 50 millones de descargas en la Play Store de Android.



Una vez instalada, al abrir por primera vez la aplicación es necesario crear una cuenta o asociar una de Snapchat. A continuación se debe seleccionar el género del usuario y comenzar a elegir entre diferentes opciones de características estética, vestimenta y accesorios.

Forma de la cara, de las cejas, ojos, color de pelo, cejas y ojos, tipo de ropa favorita, son algunas de las variables presentadas.

Obviamente, la idea es ir seleccionando rasgos acorde a los personales para que el avatar resultante sea lo más representativo posible.

Una vez realizadas todas las selecciones aparecerá el botón “Guardar avatar”, aunque la cosa no termina ahí.

A continuación Bitmoji ofrece una serie de situaciones en las que es posible colocar el avatar creado para finalmente poder compartirlo en las redes sociales.

Las situaciones son variadas, aunque las más utilizadas por los amantes de la aplicación son las siguientes: X-Men: Apocalypse, Batman vs Superman, The X-Files, Zoolander 2, Terminator: Genesis, Game of Thrones y Silicon Valley.