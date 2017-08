Baby Etchecopar: “Santiago Maldonado es un delincuente e hijo de puta”

El conductor criticó duramente al joven desaparecido y a Julio López: "No boludiemos con que son víctimas".

Siempre polémico, el conductor Santiago Maldonado, el joven de 27 años que fue visto por última vez luego de que Gendarmería Nacional desalojara una protesta mapuche, y consideró que “es un delincuente” y un “hijo de puta“.

“No se juzga a estos delincuentes hijos de puta, que no son ni mapuche, son delincuentes comunes que están armando quilombo político. No se los juzga por los delitos que han cometido, se robaron ganado, prendieron fuego casas, estancias, y ahora están todos como si el mapuche hubiese sido una victima de los derechos humanos, cuando son terribles hijos de puta“, disparó Etchecopar en su programa radial.

El conductor fue más allá y dio por válida la hipótesis que asegura que Maldonado pudo haber sido apuñalado: “Con el tema de buscar al que se perdió, no hacemos justicia con los que entraron con él. Fueron a afanar y lo cagaron a apuñaladas a uno, si vos no querés que te maten, no te metas en la propiedad privada“.

“El cántico popular dice “hay que encontrar a Maldonado”, pero primero hay que buscar a los socios delincuentes de Maldonado, porque él era socio de los delincuentes que usurpan campos y casas con la gente adentro. Primero vamos por ellos y después por Maldonado, no son victimas, son delincuentes“, sentenció duramente para luego preguntarse: “¿Si es artesano, qué carajo esta haciendo tomando campos?“.

Además, consideró que Jorge Julio López, otro desaparecido durante la democracia, “era un buchón de la cana”. “Jugaba a dos puntas. No se sabe si lo mataron ellos o los otros. No boludiemos con que son víctimas y, porque van a declarar, desaparecen. Están más sucios que las papas. Si estás en tu casa te vas a morir en tu casa, no vas a desaparecer”, concluyó.