El fundamental rol de la fotografía en los recuerdos

Tomar fotografías hoy es una tarea mucho más sencilla gracias a los teléfonos con sus espectaculares cámaras incorporadas.

Las redes sociales son mares enormes de imágenes de todo tipo representativas de la vida misma de los usuarios.

Pero a la hora de experiencias realmente interesantes o importantes son muchos los que suelen afirmar que tomar una foto es una forma de perderse el o los momentos más preciados. Y la verdad que no está tan mal esa teoría dado que hay que tomar el teléfono, abrir la cámara y mirar por la pantalla lo que está pasando en la realidad.

Aunque por otro lado, esos registros fotográficos ahora están respaldados por la Ciencia.

Las fotografías ayudan a recordar mejor las experiencias vividas, según un nuevo estudio científico.

Expertos de las Universidades de New York, Pensilvania y Yale condujeron un estudio sobre 294 personas durante una visita a un museo de arte etrusco.

A algunos de los participantes se les permitió utilizar su cámara y tomar al menos diez fotos. Al finalizar la visita a la exposición, los sujetos tuvieron que responder a una serie de preguntas identificando los objetos que habían visto.

Resultó que las personas que habían usado la cámara recordaron más que los que no hicieron fotos.

"Estos hallazgos sugieren que tener una cámara cambia la forma en la que la gente aborda una experiencia de una manera fundamental", señalan los autores. "Incluso cuando las personas no toman una foto de un objeto en particular, como una escultura, pero tienen una cámara con ellos y la intención de tomar fotos, recuerdan la escultura mejor que aquellos que no tienen una cámara".

Pero no todo es positivo en esta costumbre de andar fotografiando cada experiencia de la vida. Esta acción atenta contra la información sonora, la disminuye, algo que deteriora la experiencia en general dado que el sentido de la audición es también muy importante durante un evento, según afirman los expertos.