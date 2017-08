Taylor Swift batió otro difícil récord en YouTube

Los artistas más importantes del planeta no paran de batir récords en la plataforma de videos más importante, YouTube.

En esta ocasión se trata de nada más y nada menos que de Taylor Swift, cantante que cuando saca nuevo material destruye e incendia las redes sociales.

La semana pasada la blonda compartió a través de YouTube el videoclip de su canción “Look what you made me do” (algo así como “mirá lo que me hiciste hacer”).

En 24 horas el clip alcanzó las 28 MILLONES de reproducciones, convirtiéndose en el más visto en un día en la historia de YouTube.

Se destaca que al momento de redactar esta nota la cifra ya supera las 75 MILLONES de reproducciones, con lo cual el video se perfila seriamente a batir otros récords, como el de “Despacito”. Aunque para eso falta un poco, si es que llega a suceder, dado que despacito ya rompió la marca de las 3.400 MILLONES de reproducciones en tan solo 7 meses.

El videoclip de Swift destronó a uno de la cantante pirata Adele y su presentación en sociedad se da en la antesala a la salida de su nuevo álbum previsto para noviembre próximo.