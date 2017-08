"Pedí disculpas a Gallardo y a mis compañeros por el lío que se armó"

El atacante Lucas Alario se despidió hoy de sus compañeros de River antes de viajar a Alemania para sumarse a Bayer Leverkusen y confió que pidió "disculpas" al entrenador Marcelo Gallardo por haberse marchado después de comenzado el torneo y sin que el club tuviera la posibilidad de reforzarse.

"Le pedí disculpas a Gallardo y a mis compañeros por el quilombo que se armó", confió Alario, que rompió el silencio después de la polémica que se generó en torno a su salida del club por el uso de la cláusula de rescisión.

River recibirá mucho dinero, más de diez millones de euros limpios pero se queda sin goleador ni chances de reemplazarlo.

El delantero nacido en Tostado, Santa Fe, pasó por la mañana por el River Camp en Ezeiza y después del mediodía confió que se escuchó a sí mismo para tomar la "decisión" de irse.

"Me da lástima y pena pero la vida me dio una oportunidad y como todo hombre tenía que tomar una decisión. Me escuché a mi mismo y fue la decisión que tomé", dijo Alario en una entrevista con el canal Fox Sports.

Alario decidió aceptar la oferta de Bayer Leverkusen sosteniendo que "uno nunca sabe qué va a pasar en el futuro", y dejó el club millonario mediante la cláusula de rescisión, envuelto en polémica por haber realizado la revisión médica y posar con la camiseta del club germano sin autorización de River.

Gallardo había dicho en conferencia de prensa que le "molestaría" que Alario se fuera sobre el inicio del torneo. Para colmo, con el libro de pases cerrado en Argentina el club no podría incorporar ningún otro delantero.

Por eso Alario insistió en la entrevista con Fox Sports en el pedido de "disculpas" a Gallardo y sus compañeros, y también a la dirigencia.

"Es un momento complicado porque River ya no podía incorporar más con el libro cerrado. En Europa se cierra más tarde y yo no le dije al club alemán que espere. Llegó en el momento que llegó y yo sabía que la única forma de salir era la cláusula, me tocaba", agregó.

Reconoció Alario que en un futuro le gustaría "volver", porque en River vivió "cosas muy importantes".

"Me gustaría volver, cómo no, si fueron dos años en los que viví cosas muy importantes pero ya no dependería de mi", precisó.