El escándalo sexual de Adrián Navarro

El lunes 28, Ágata Gallardón se presentó en el piso de Intrusos para denunciar a Adrián Navarro, a quien acusó de hostigarla y de amenazarla con mostrar videos íntimos de ella cuando era su pareja.

Además, la joven oriunda de La Plata señaló que el actor le debía dinero, y que durante la relación, la “presionaba con cosas sexuales que yo no estaba dispuesta a darle“.

Este miércoles, Navarro se comunicó con el ciclo de Jorge Rial, e hizo su descargo: “Algunos de los chats que se mostraron son reales, y hay otros que están cambiados“, comenzó el artista, que dijo sentir mucha vergüenza de que sus hijos escuchen cosas sobre su intimidad.

“Es cierto que nos filmábamos. Ella me contó que ya lo había hecho con otras parejas. Además me dijo que había tenido problemas con las drogas y que estuvo bajo tratamiento psiquiátrico“, narró Adrián para dejar en claro su verdad. “No es cierto que yo sea una persona violenta. Sí soy temperamental”, aclaró.

Por otro lado, expresó que él no consume drogas y que tampoco le debe 400.000 pesos a nadie. “No tengo ningún video de nada. Y si lo tuviera, nunca haría algo así de amenazarla. No soy una persona que bastardea a la mujer. Las cosas que hiciemos y dijimos fueron en un contexto lúdico de la intimidad. Los juegos son de a dos. Si uno no acepta, no se hace”, expresó.

Para terminar, Navarro dijo: “Era una chica que me gustaba y que también me daba pena. Quería ayudarla“.