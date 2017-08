Fin de la guerra judicial entre Bal y Vélez: absolvieron a Barbie

El final de la relación sentimental entre Federico Bal y Barbie Vélez no fue pacífica. Con acusaciones cruzadas de violencia, agresiones y demás, ambos se terminaron enfrentando en Tribunales generando una batalla judicial que pareció interminable. Hasta ahora.

Y la Justicia fue actuando de a poco. Ya en abril se conoció una sentencia que desestimó las acusaciones de ambos, a pesar de que luego fueron apelando. Pero luego de que finalizó una parte de la historia, el mismo Bal admitió que aún seguía la demanda por hurto y lesiones contra la hija de Nazarena Vélez.

Pero justamente en esa última demanda que seguía adelante el hijo de Carmen Barbieri, la Justicia se expidió absolviendo a Barbie. “No son un dato menor las contradicciones en las que incurrió el acusador particular que, señaladas por el juez instructor, impiden otorgar fuerza convictita a su relato, que además no fue avalado por otro elemento de prueba“, dice el fallo al que tuvo acceso el portal Teleshow.

De esta manera, se terminaron de resolver todas las causas que existían entre Barbie y Fede. ¿Será el momento en el que puedan ponerle punto final a todo?