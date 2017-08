El proyecto demócrata que incomoda a los políticos

Un proyecto del diputado demócrata Marcos Niven parece no tener buen recibimiento en la casa de las leyes ni en el oficialismo en general, incluso algunos señalaron que propuso una “gansada”.

La propuesta del demócrata es que ninguna persona que haya tenido un cargo público podrá, durante un plazo de cuatro años, ser designada como integrante de la Suprema Corte, el Tribunal de Cuentas, o de todo organismo de control de Servicios Públicos ni ser nombrada Fiscal de Estado.

Para argumentar esto, Niven sostiene que los órganos de control y la justicia tienen que ser “imparciales”. “Lo que ocurre últimamente es que hay gente muy identificada con los partidos políticos que terminan su gestión y los pasan a organismos de control en forma directa”, señaló.

Lo que busca Niven es despojar a estos órganos de contralor de toda “influencia política”. En cierta forma su iniciativa apunta a evitar casos como el del fiscal de Estado, Fernando Simón, quien era senador del PJ cuando fue designado. Otro ejemplo de estas situaciones es el de la actual vocal del Tribunal de Cuentas, Liliana Muñoz de Lázaro, mujer de confianza del gobernador que antes era la responsable de Administración en el Ministerio de Salud.

En los organismos de control no cayó muy bien esta iniciativa y aseguran que se trata de una “barbaridad”. Varios coinciden en que no se puede “castigar” a las personas por haber estado en política.

El titular del bloque de la UCR en Diputados, César Biffi, se mostró en contra de la iniciativa al afirmar que “no se puede restringir de manera excesiva porque hay cuadros exclusivamente técnicos que no son responsables de cuentas y pueden ir al Tribunal o un ente regulador”, señaló.

De hecho el legislador tiene presentado un proyecto para que quienes vayan a ser designados en el Tribunal de Cuentas y hayan estado como responsable de finanzas en otros organismos, puedan ser designados en la medida que las rendiciones hayan sido aprobadas. Ese proyecto lleva casi un año esperando ser tratado.

En la misma línea se manifestó el diputado justicialista Jorge Tanús, a quien no le pareció correcta la iniciativa porque la considera “demasiado excluyente”. “Entiendo que se quiera preservar que no haya influencias políticas en la designación de un cargo pero desechar la experiencia es malo”, sostuvo.

Por su parte el presidente del bloque del PJ, Javier Cofano, fue el que mejor recibió la idea aunque consideró que el plazo es “excesivo”.

Esta no es la primera vez que un proyecto del legislador no tiene eco en la Legislatura ni siquiera dentro de Cambia Mendoza. Le pasó el año pasado cuando intentó avanzar contra el nepotismo y no consiguió el consenso necesario.