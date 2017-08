Interna K por la supuesta visita de Cristina a Susana Giménez

La posibilidad de que la ex presidenta y candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kircher, comience a dar entrevistas de cara a las elecciones de octubre generó una fuerte interna entre los que sostienen que debe hacerlo y los que no para evitar un mayor nivel de exposición.

Todo se originó ante la intención de la conductora, Susana Giménez, de entrevistar a la ex presidenta en su programa que se emite los domingos por Telefé. En un principio se le dijo que no, pero el ex gobernador bonaerense y candidato a diputado nacional por dicha provincia, Daniel Scioli, comenzó a realizar tratativas paralelas para ver si se podía llegar a un acuerdo.

En el entorno de Cristina, los dirigentes más duros y que responden a su hijo, Máximo Kirchner, quieren evitar cualquier contacto que ella pudiera tener con la prensa. "Si Cristina comienza a salir a hablar en todos los medios del otro lado inmediatamente van a intentar compararlo con las cadenas nacionales", expresó una fuente al tanto de las negociaciones.