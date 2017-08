El dolor de Vicuña por la muerte de su hija y la ayuda de la China

Benjamín Vicuña y la China Suárez están en su mejor momento; en algunos meses llegará su primer hijo y proyectan casamiento. Todo es felicidad, pero el actor aún tiene una gran "herida abierta", según contó: la abrupta muerte de su hijita Blanca, de apenas 6 añitos, en 2012. Es un dolor que no lo abandonará nunca y con el que también su novia debe convivir.

Vicuña habló de este delicado tema en una nota en la revista HOLA!, de la que es tapa esta semana, a propósito de la diferencia de edad que le lleva a la China Suárez. Él tiene 38 años y ella 25, pero la cifra nunca fue un problema en la pareja. "Ella empezó a trabajar de muy chica, perdió a su papá, fue madre muy joven, se enamoró, se separó, conoce el mundo...Es muy madura y no siento esa diferencia", comenzó el chileno.

Entonces habló puntualmente del episodio más doloroso y cómo lo acompaña su novia en sus momentos de tristeza: "Tiene el amor y la generosidad para estar con alguien que tiene una herida abierta por la muerte de su hija. No hay un solo día que yo no piense en Blanca, soy un hombre extraviado....y en ese sentido la China comparte mi dolor desde el lugar que puede. Hay que ser muy generoso para querer acompañar a alguien en ese camino. Valoro profundamente su entrega porque no es nada fácil".

Te amo en todos colores í ¼í¾† Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 30 de Jun de 2017 a la(s) 9:33 PDT









Fuente: TN