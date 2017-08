Andrés Nara: “No conozco a mis nietas”

La mala relación entre Wanda Nara y su padre, Andrés, está en crisis desde hace ya varios años y las heridas entre ambos continúan sin cerrarse. Al parecer, lo mismo ocurre con Zaira, su otra hija. Ayer, el mediático habló en “Confrontados” sobre su tensa relación con sus hijas y denunció, además, que hace años que no ve a sus nietos.

“La relación está rota. Yo no intenté recomponerla porque reconozco que tengo una personalidad bastante especial y tengo mis principios, con los que toda la vida me fue bien. Ellas me conocen perfectamente y saben cómo soy”, dijo Andrés Nara.

“Desgraciadamente no puedo ver a los chicos. Es feo, pero es así. Yo calculo que en otro momento esto va a tomar otro camino. No hubo nada serio como para tomar esta distancia”, confesó.

Nara habló sobre la buena relación que mantiene con el ex marido de su hija mayor, Maxi López, y que eso, reveló fue justamente uno de los causantes de su pelea con la mediática. “Cada tanto hablo con Maxi. Incluso, cuando habíamos quedado en que la última vez que Wanda vino con los chicos a Argentina y estuvieran con él, yo podría verlos. Pero se fueron al Sur y no los pudo ver él y tampoco yo”, explicó Andrés. Y añadió: “Hay más posibilidades de ver a mis nietos a través de Maxi que por Wanda”.

“Maxi me entiende como padre y él es un gran padre. Es muy buena persona y conmigo se portó siempre excelentemente bien”, cerró.