Así suena lo nuevo de Maroon 5: "What Lovers Do"

La banda integrada por Adam Levine, Jesse Carmichael (teclados), James Valentine (guitarra), Mickey Madden (bajo), Matt Flynn (batería/percusión) y PJ Morton (teclados) son los creadores de hits como “One more night”, “She will be loved”, “Wake up call”, “This love”, “Payphone”, “Sunday morning”, “Makes me wonder” y "Sugar".

La canción, que está compuesta por Levine junto a Starrah (reciente colaboradora de Rihanna –‘Needed Me’–, Drake –‘Fake Love’–, Katy Perry –‘Swish Swish’– o Calvin Harris –‘Feels’–) y producida por Ben Billions (The Weeknd) y Jason Evigan (Madonna), es un artefacto de funk-pop suave y seductor que, por simple que parezca, parece destinada a convertirse en un nuevo éxito.