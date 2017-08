¡Escándalo! Echaron a Natacha Jaitt de “Mega”

La conductora fue a trabajar a la radio como todas las noches, pero no le permitieron entrar. Las autoridades de la emisora decidieron echarla sin previo aviso.

Natacha Jaitt vivió un lamentable momento esta noche cuando intentó ingresar a “La Mega” (Mega98.3) para realizar su habitual programa “El Ascensor” y no se lo permitieron. En la puerta, le anunciaron que la habían echado.

Como todas las noches, Natacha se preparó para realizar su programa “El Ascensor” en Mega 98.3. Al llegar a la emisora de Palermo, le comunicaron que no podía entrar.

Furiosa, se volcó a Twitter para expresar lo que estaba viviendo: “Mañana en @intrusosoficial NO se pierdan enterarse de lo impresentable y delirante que es @mega983 y QUE NO ME PERMITAN ENTRAR A TRABAJAR”.

Y siguió: “Se me está negando la posibilidad de seguir con mis tareas habituales. Sin previo aviso, sin carta documento, sin aviso sin nada. @Mega983”.

“Que les molesta? que mi audiencia comparta sus problemas al aire ? Prepárense desde hoy, a la CD que reciben mañana. #ManoNegra @Mega983”, sentenció indignada.

Por último, sostuvo: “No habrá dinero de cierta gente que me frene, si habrá dinero de cierta gente que deberá pagar y mucho. Se les viene todo en contra. @Mega983. Que te ‘echen’ sin previo aviso en la puerta de @Mega983 a las 12 de la noche? Delirante, oscuro e impresentable por donde lo mires. ALTO JUICIO.“, concluyó.

