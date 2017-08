Eva De Dominici contra Piter Robledo por la marihuana

La actriz Eva De Dominici enfrentó en las redes sociales al subsecretario Nacional de Juventud, Piter Robledo, por una polémica declaración sobre la marihuana.

Allí, Robledo consideró que a momento de analizar el consumo de esta droga debe considerarse la condición social de quien la utilice.

“Una cosa es el fin recreativo donde un pibe que tiene una condición de clase media, que tiene un laburo, la posibilidad de ir a la escuela o a la facultad y otra cosa es lo que pasa en barrios de extrema vulnerabilidad. Si uno se mete en las drogas y no tenés un proyecto de vida podés entrar en un camino que es peligroso para la salud y el espíritu”.

Por medio de su cuenta de Instagram, de Dominici fue contundente: “Escuchar que una persona relaciona ‘los barrios de extrema vulnerabilidad’ con no tener un proyecto de vida y decir que la marihuana en la clase media para arriba funciona como una herramienta recreativa mientras que en los barrios más humildes se la reconoce como algo muy peligroso me pone un poco tensa. Piter, lo que dijiste es despectivo, clasista y ofensivo. Tengo amigos chetos, no chetos, sin un mango, con mucha plata, y todos ellos son PERSONAS que tienen o están buscando su proyecto de vida”.

Por supuesto, ante la polémica, ella decidió eliminar el posteo. ¿Coincidís con ella?