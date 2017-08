Sampaoli no dio el equipo titular pero si algunas señales

El entrenador del Seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, dijo hoy que el delantero Mauro Icardi "es un jugador profundo, aprovecha bien los espacios y la Selección lo necesita", en una clara señal de que el delantero del Inter sería titular ante Uruguay el jueves en Montevideo, en una jornada crucial de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Rusia 2018.

"El análisis que hicimos nosotros con lo hecho en el último tiempo nos indica que, más allá de ser goleador, Icardi es un futbolista que llega y se mueve bien dentro del área", fue otra de las frases de Sampaoli que anunciaría la presencia del delantero rosarino que se destaca en el fútbol italiano.

Precisamente, Icardi y Paulo Dybala fueron los delanteros que compartieron en las últimas prácticas ejercicios de ataque con Lionel Messi, el único jugador que fue definido por el DT como titular indiscutido.

"Hoy estamos afuera de Rusia y estamos buscando las variantes necesarias para meternos y para sacar al equipo de donde está en las eliminatorias", dijo el entrenador en referencia a la zona de repechaje en el que se encuentra Argentina, algo que quedó confirmado hoy con el fallo del TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) que ratificó el fallo de la FIFA, por el cual Chile y Perú sumaron tres puntos por inclusión indebida de un jugador del seleccionado de Bolivia.

"Entrenamos con dos dibujos diferentes ayer y hoy. Todavía no tengo definido el equipo. La presencia de (Federico) Fazio no está concretada y podemos modificar el equipo a último momento porque es un partido importante", dijo el DT al comenzar a delinear un posible equipo para enfrentar al conjunto "charrúa" en la conferencia de prensa realizada en el predio de la AFA en Ezeiza.

Al referirse a la defensa que podría jugar en Montevideo, surgió el nombre del goleador uruguayo Luis Suárez, a quien Sampaoli consideró "un delantero muy valioso. y que juegue él u otro puede llevarlos a modificar el esquema, tanto con un volante más o con (Christian) Stuani. Suárez es el mejor futbolista de ellos", afirmó.

"Nosotros este partido lo estamos preparando desde hace rato. Todo lo organizativo entre los delanteros es insuficiente por la falta de tiempo. La idea es que el ataque sea conjunto, más allá de los nombres", señaló Sampaoli.

"Es un partido con mucha historia, matices y diferentes necesidades. La idea es imponernos a través de una definida característica de ataque ante un rival que sabe jugar muy bien estos momentos", analizó.

"Con Chile me tocó pelearlo más que jugarlo y lo perdimos. Uruguay siempre se mantiene vivo en los partidos y hay que alejarlo del arco nuestro", agregó el DT que dirigió al conjunto trasandino en el Mundial de Brasil 2014.

"Lucas Biglia llegó bien, más allá de que no le tocó competir mucho en su equipo (Milan de Italia), sabemos la preparación que hizo y está con muchas ganas. Lamentablemente no podemos contar con (Manuel) Lanzini pero no vamos a convocar a otro jugador. Veremos después del partido", añadió.

"Seguro que esta tarde o mañana definiremos el esquema, pero hay algo que tenemos claro: Sin juego me parece complicado poder ganar los partidos", sostuvo el ex entrenador de Sevilla de España.

"(Javier) Mascherano puede empezar el partido, pero el partido que nos toca puede pedir otra característica. Es difícil excluirlo y no está descartado", respondió cuando fue consultado por el jugador emblema del Seleccionado nacional en Brasil 2018, aunque todo indica que el jugador de Barcelona deberá esperar porque para jugar en Montevideo el cuerpo técnico se inclinaría por la altura de Fazio.

"Es lógico que no sea imposible que nos pueda ganar Uruguay, el escenario es complejo. Buscaremos las variantes para resolver cada módulo que pongan en la cancha y tener la chance de quebrarlo. Seguro jugarán con nuestra ansiedad", indicó.

"Es un partido determinante. Salir mal parado de Uruguay nos obligará a ganar los 9 puntos. Siento que me juego todo", expresó Sampaoli, quien reiteró finalmente que "a (Gonzalo) Higuaín le explicamos la causa de su no convocatoria. Estamos esperanzados con poder volver a llamarlo".