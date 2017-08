Los principales bancos locales han otorgado $665 millones en préstamos hipotecarios

En Mendoza los principales bancos han otorgado más de 660 millones de pesos en préstamos hipotecarios. El 79% de ese monto corresponde al Nación, seguido por el Supervielle con 60 millones de pesos, Galicia con $50 millones y Macro con $30 millones. .

Más allá de los préstamos ya otorgados, las autoridades de las entidades refieren que poseen una gran cantidad en estado de pre-aprobados, es decir, que los beneficiarios aún no completan su trámite porque están en búsqueda de la propiedad.

La banca estatal, a la cabeza

En el último año y hasta agosto, el banco Nación ha otorgado en Mendoza un monto de 525 millones de pesos, lo que equivale a 500 préstamos hipotecarios.

De ellos, 235 corresponde a los créditos de Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), 2 a la línea Procrear Casa Propia en tanto, en el Nación Tu Casa, que posee una tasa fija del 14% en pesos durante los primeros 3 años, hay 263 otorgamientos.

Estos préstamos hipotecarios corresponden a cifras contables, es decir, existen cerca de 200 que están pre-aprobados.

“Tres son los pasos a seguir para que las entidades aprueben el préstamo: primero la documentación del solicitante luego, la aprobación de la vivienda a comprar. La misma es realizada por un tasador que es designado por la entidad a través de un sorteo y, con eso ya aprobado, se hace la entrega del dinero”, contó a El Sol, Luis Riveros, Gerente comercial de la zonal Mendoza Este.

Si bien la línea Procrar Casa Propia no está en vigencia ahora, el Gobierno Nacional prevé la posibilidad de relanzarla en setiembre. Los que sí siguen en carrera en el Nación son los créditos Uva y el Nación Tu Casa.

Los que deseen adquirir alguno de estos préstamos deberán, previo a dirigirse a las diferentes sucursales, inscribirse en la página web del banco: www.bna.com.ar. La entidad responderá y acordará un turno con fecha y horario estipulado.

Los privados, activos con los préstamos hipotecarios

El banco Supervielle es uno de los bancos privados que más préstamos hipotecarios ha otorgado. Hasta la fecha lleva entregado 400.000.000 de pesos a nivel nacional.

“De ese monto, el 15% de las operaciones se concretaron en Mendoza, es decir 60 millones de pesos. Además, 100 familias ya cuentan con la preaprobación del préstamo y están en búsqueda de la propiedad”, manfestó Clara Mendiola, jefe de Productos Activos.

El banco cuenta con líneas de préstamos hipotecarios UVA con diversos destinos: adquisición de vivienda única y permanente, vivienda secundaria y ampliación o refacción.

“En todos los casos el sistema de amortización es el francés, ajustables por UVA y la relación cuota/ingreso es de 25%”, explicó Mendiola.

Además, la entidad cuenta con una línea para quienes son seleccionados por el programa Procrear.

El banco Galicia liquidó hasta la fecha 50 millones de pesos. Esa cifra corresponde a 61 préstamos hipotecarios, de los cuales 45 son Procrear y 16 créditos UVA.

“Además de los préstamos liquidados, el banco cuentra con unos 58 pre-aprobados, de los cuales 41 son Procrear y 17 UVA”, expresó Verónica Valcarcel, Relaciones Institucionales de la entidad.

Finalmente en Macro se han realizado, a nivel nacional, 660 operaciones por un monto de 907 millones. “En Mendoza se han otorgado préstamos por 30 millones de pesos y existen varios pre-aprobados, muy próximos a salir”, refirió Milagro Medrano, Gerente de Relaciones Institucionales.

El banco ofrece una exclusiva línea de créditos hipotecarios UVA destinada tanto a clientes del plan sueldo, como a aquellos del mercado en general.

“El plazo máximo para la cancelación es de 20 años y los fondos podrán ser utilizadas para primera y segunda vivienda. La tasa es del 3.5%”, dijo Medrano.



El Gobierno presiona para disminuir el tiempo de espera de los préstamos

Las fluctuaciones del dólar, que paralizó el negocio inmobiliario, sumado a la poca oferta de viviendas en la provincia se han convertido en uno de los principales obstáculos para que los beneficiarios avancen en sus préstamos. Además, varios interesados, aseguran tener mucha demora en el otorgamiento de los créditos por parte de las entridades bancarias.

Se estima que un préstamo hipotecario, con toda la documentación en condiciones, no puede tardar más de 60 días para su otorgamiento. Pese a ello, varios beneficiarios han denunciado plazos que han superado los 120 días, lo cual ha generado que las operaciones se cayeran.

Frente a estas quejas recurrentes, el Gobierno, a través de Defensa del Consumidor, convocó a los gerentes de los principales bancos locales, la Cámara de inmobiliarios y el Colegio de Escribanos a fin de aclarar el panorama.

“Tenemos 200 préstamos pre-aprobados (cifra que varía a diario) pero no podemos avanzar, en muchos casos, porque la documentación no está en condiciones. Hay gente que llega al banco con la casa ya vista pero al momento de presentar los papeles hay algo que falta o aparecen ciertas irregularidades que el comprador no tenía previsto y que retrasan el trámite”, dijo el gerente comercial del Nación.

Además, Riveros manifestó: “Existe un abuso por parte de los vendedores de las casas. Todos coincidimos que es más la demanda que la oferta, incluso, surgió en la reunión convocada una problemática como que dos inmobiliarias manejan una misma casa, lo que hace que ofrezcan la vivienda a varias personas y el que más rápido tiene el dinero se queda con el inmueble”.