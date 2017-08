El Frente de Ubaldini pierde fuerza y se bajaría de las elecciones

Tras pasar el filtro de las PASO, la participación de las elecciones en octubre de Encuentro por Mendoza -con la senadora María José Ubaldini a la cabeza- está en duda.

Tomando una decisión similar al Partido Verde, que se bajó el domingo reconociendo que los números no les alcanzarían, el presidente de Compromiso Federal, Luis Galiotti, renunció a continuar en camino al Senado provincial.

Galiotti, quien responde a Rodríguez Saá, explicó que decidirán apoyar al ganador del peronismo en las PASO, Omar Félix; decisión que se especula también tome Ubaldini. "No continuaremos en la contienda porque no consideramos que valga la pena continuar el esfuerzo si no conseguimos los guarismos necesarios", explicó el ex candidato.

Encuentro por Mendoza se planteó como la alternativa que va por fuera del peronismo, pero ahora se especula que Ubaldini anuncie también su retirada a la par de Adolfo Innocenti, de Partido Federal, luego de haber obtenido un 1,9% en las PASO.

Para los analistas, sin embargo, este escenario podría significar un "empuje" al Partido Intransigente, que sorprendió en los resultados de agosto. El sociólogo y encuestador Enrique Bollatti apuntó que los votos de quienes no seguían al Partido Verde "pueden ir a cualquier lugar, pero dentro del grupo de enojados que no votan ni a Cambiemos ni al peronismo; lo más probable es que se agrupen en el PI", señaló.

Para Bollatti, esto no perjudica al Gobierno porque esos números ya los perdieron, aunque Cambiemos puede subir uno o dos puntos tras las PASO, al igual que el peronismo: "No hay expectativa, el fenómeno más importante se daría si el PI crece y logra juntar 14 puntos, porque podría quitarle un diputado a Cambiemos".

Aún así, el sociólogo también añadió que los resultados de Ubaldini fueron razonables porque participó sin estructura en los departamentos. "Son votos más peronistas, uno o dos puntos que podría recuparar el justicialismo", añadió.

A su vez, el encuestador Elbio Rodríguez sostuvo que el Partido Verde representa 17.000 votos "extraños", que no se puede saber si es una elección joven, que busca variedad o alguien que tenga una concepción ecologista. "Cambiaron los productos de la góndola, es difícil especular", aseguró.

Rodríguez añadió que si Ubaldini se baja de la elección, se engrosaría el resultado del peronismo, pero que es difícil sostener esa teoría al tratarse de pocos votos. "La gente no es tan estudiosa y es más difícil especular por los participantes que se incorporaron", finalizó.