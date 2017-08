"Si alguno no se preocupa por bajar el déficit, esto no va a andar"

El presidente Mauricio Macri señaló este martes que el acuerdo con el sector de Biotecnología "pone sobre la mesa una rebaja de impuestos", pero advirtió que "si alguno no se preocupa por que baje el déficit fiscal, esto no va a andar".

Al presentar el acuerdo entre los sectores público y privado en la Casa de Gobierno, apuntó que hay "una rebaja del IVA" y en tono de chanza deslizó que "por eso tanto le costó firmar" al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

"Pero cada uno tiene que cumplir su rol, no es que no valore la Biotecnología sino que si alguno no se preocupa porque baje el déficit fiscal, esto no va a andar, así que está muy bien la labor de lo que él (Dujovne) hace", puntualizó Macri.

Destacó además que este acuerdo generará "más de 600 millones de dólares en inversiones, exportaciones y 800 puestos de trabajo nuevos" en Biotecnología y que constituye el séptimo de los convenios sectoriales suscritos entre el Gobierno y el sector privado desde que asumió la jefatura del estado.