Denunciaron en Comodoro Py a Macri por la desaparición de Maldonado

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) denunció este martes penalmente al presidente Mauricio Macri, a tres ministros, a dos secretarios y a cinco jefes de la Gendarmería por la "desaparición forzada" del joven Santiago Maldonado el pasado 1 de agosto en Esquel, Chubut.

Fuentes judiciales informaron que la presentación también pidió que "oportunamente" se cite a prestar declaración indagatoria a Macri y al resto de los denunciados para, posteriormente, se disponga "su procesamiento en orden a los delitos tipificados en la presente denuncia".

La denuncia fue hecha ante la Cámara Federal porteña y, tras el sorteo de rigor, recayó con el número 12.445/2017 en el juzgado federal 6, de Rodolfo Canicoba Corral.



Además de Macri, la presentación alcanzó al Jefe de Gabinete, Marcos Peña; a los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Germán Garavano, respectivamente; y a los secretarios de Derechos Humanos, Claudio Avruj y de Seguridad, Pablo Noceti.

También abarcó al director de Gendarmería, Gerardo Otero; a los comandantes de la fuerza en Chubut, Fabián Méndez, Pablo Badie y Conrado Balari; y al jefe del Escuadrón 36 de Esquel, gendarme Juan Pablo Escola.

En nombre de la LADH firmaron la presentación su presidenta y secretario, Graciela Rosenblum y José Schulman, respectivamente, con el patrocinio letrado de los abogados representantes del Instituto Arturo Sampay, Eduardo Barcesat, Arístides Corti y Jorge Cholvis.

"Los integrantes de la Comunidad Pu Lof vieron como entre varios efectivos agarraron un cuerpo, presumiblemente el de Santiago Maldonado, y lo subieron a una camioneta de Gendarmería", sostuvo la denuncia y agregó que "nada se ha sabido ni esclarecido sobre la vida, libertad, integridad física y psíquica" del joven.

Para la LADH se debe investigar si los presuntos hechos descriptos en la denuncia constituyeron los delitos de "desaparición forzada de personas", "encubrimiento", "violación de los deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad".

"Está probado por diversos testimonios volcados en la causa judicial (...) que Santiago Maldonado participó de un reclamo en solidaridad con integrantes de la Comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, próximo a la ruta nacional 40" indicó el escrito.

Los denunciantes sostuvieron que "más de 30 efectivos" de la Gendarmería Nacional reprimieron "de forma severa y brutal" la protesta "con empleo de armas de guerra" e "invadieron el lugar iniciando una persecución con ribetes de cacería, bajo las consignas de 'fuego', 'disparen', 'cacen a uno', 'atrápenlos', por orden emanada del Juez Federal Guido Otranto".

"La estampida de los mapuches ante este ataque brutal e indiscriminado, llevó a correr hacia un río cercano. Santiago Maldonado corrió también con ellos y se refugió en arbustos linderos al río, pero no lo cruzó, se presume que por no saber nadar y desconocer también que era un río, en ese paraje, no muy profundo ni correntoso", añadió.

Y aseguró que "Santiago se había refugiado de la cacería humana, con las piernas sumergidas hasta las rodillas en el río, tomado de un arbusto, cuando su cuerpo fue aprehendido por los efectivos de Gendarmería" a la vez que resaltó que "los gendarmes formaron una pantalla tras el cuerpo de Santiago y lo cargaron en un vehículo de Gendarmería".

"Tras esa aprehensión del cuerpo de la víctima, nada se ha sabido ni esclarecido sobre la vida, libertad, integridad física y psíquica de Santiago Maldonado; nuevamente el "noche y niebla" se ha enseñoreado sobre la suerte y paradero de un ser humano", consideró.

En opinión de la LADH "sólo el Gobierno nacional persiste en la negativa" la hipótesis de la desaparición forzada de Maldonado, y lo hace "trazando relatos ficcionales y, como siempre en los períodos de excepcionalidad institucional, intentan culpabilizar a la víctima".

"El rimero de miserabilidades - prosiguió- culmina con las expresiones de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich que en programa de Mirtha Legrand afirmó que se pretende generar la existencia de dos bandos: "...los que quieren que Santiago aparezca y los que quieren que Santiago no aparezca".