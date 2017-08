Julieta Cayetina y un tremendo abuso sexual que sufrió en la calle

Casi como un desahogo, y a modo de denuncia, Julieta Cajg, más conocida como Cayetina, compartió en las redes sociales un estremecedor relato de un ataque sexual del que fue víctima hace unos días en Palermo.

“Viví algo horrible. Bajé a pasear a mi perro a la medianoche, se me acerca un pibe y me saluda. Al instante se tira sobre mi cuerpo (pensé que me iba a sacar el celular que tenía en el bolsillo) pero me agarró la vagina y me dijo cosas espantosas sobre todo lo que le haría. Se fue mirándome con una sonrisa”, relató la actriz en su cuenta de Twitter.

“No pude reaccionar. Me quedé temblando. Me arrepiento de no haberle dicho de todo… De no haberlo puteado a los gritos por la calle. La sensación de inferioridad a la que nos quieren someter. No quiero tener miedo de sacar a mi perro, quiero que nos dejen TRANQUILAS!!!”, completó