Hepatitis C: unos 18 mil mendocinos tuvieron contacto con el virus

Unos 325 millones de personas padecen en el mundo una infección crónica por el virus de la hepatitis B (VHB) o C (VHC), según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el país, La hepatitis C afecta a cerca de 400 mil argentinos mientras que en Mendoza se estima que cerca de 18 mil personas tienen o han tenido contacto con el virus.

Según los médicos, en Argentina se avanzó mucho gracias al Programa Nacional de Hepatitis Virales, pero el desafío es ampliar el diagnóstico y lograr mayor acceso al tratamiento. Por ello, durante la primera quincena de septiembre, el Ministerio de Salud de la Nación realizará una campaña de detección gratuita en 45 hospitales de todo el país.

Consiste en tests rápidos que incluyen un catálogo con información sobre las medidas de prevención de esta enfermedad. Se estima que 6 de cada 10 argentino todavía no saben que la padecen.

“Como la mayoría ignora que puede padecerla, tenemos que salir a buscarlos, para que lleguen al diagnóstico y podamos tomar las medidas necesarias para preservar su salud, controlar el estado de su hígado y poder curarlos”, sostuvo Jorge González, jefe del Servicio del Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Virales del Instituto Carlos Malbrán en un comunicado.

La hepatitis C es una condición crónica, potencialmente grave, pero que se puede curar. "La OMS planteó a nivel mundial el ambicioso desafío de eliminar este virus para 2030. Con el objetivo de dar los primeros pasos en ese camino, es fundamental detectar a los pacientes, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, por eso estamos convencidos de la necesidad de llevar adelante campañas como ésta", aseveró Ezequiel Ridruejo, médico hepatólogo, presidente de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado.

En los casos en que el test sea positivo, el equipo médico llevará adelante más estudios para confirmar el diagnóstico y brindará todo el asesoramiento necesario al paciente sobre los siguientes pasos para realizar un adecuado manejo de su condición.

En Mendoza, la campaña tendrá lugar en los jardines del Hospital Central y se realizará del 4 al 8 de septiembre de 9 a 13 a mayores de 18 años, según detalló el médico Carlos Espul, jefe del Programa de Hepatitis Virales de la provincia. Los resultados se demorarán tan sólo 30 minutos.

Espul agregó que el test será gratuito y que desde Nación envían unos 300 test rápidos: “Si vemos que la cantidad de mendocinos que se acerquen superen esa cifra, les haremos la detención sólo que los resultados demorarán dos horas. Pero es muy importante que todos se hagan, por lo menos una vez en sus vidas, este examen ya que se estima que en Mendoza el 1% de la población -de acuerdo al censo 2010 hay 1.738.829 personas- tiene o ha tenido contacto con el virus”.

En la provincia hay 15 personas, que no tienen seguro social, están en tratamiento bajo el Programa de Hepatitis Virales. “Si bien no hay vacunas, los tratamientos son muy efectivos. Nosotros tratamos a quienes no tienen asistencia social mientras que las obras sociales deben hacerse cargo del tratamiento de sus afiliados”, indicó Espul.

Según los expertos, muchas personas creen que no estuvieron expuestos a ninguna situación de riesgo de contraer hepatitis, pero la gran mayoría de los diagnósticos sorprenden a los pacientes y les cuestas identificar cómo sucedió.

Espul explicó que las vías de contagio son a través de sangre infectada, fundamentalmente por transfusiones y hemoderivados: “Antes de 1993 no se hacía detención del virus en los controles pretransfusionales en nuestro país, actualmente se hacen. Además, hay muchas personas que pueden haber estado en contacto si se sometieron a cirugías y el instrumental médico y odontológico estuvo mal esterilizado. También quienes se realizaron tatuajes y piercings sin los cuidados necesarios y en locales no habilitados”, dijo el médico y puntualizó que la drogadicción es la principal causa por la que muchos pacientes se contagian al utilizar jeringas u otros elementos cortantes. También es importante no tener relaciones sexuales sin protección.

El virus de la hepatitis C se aloja en el hígado y, si no es tratado, puede ir lentamente generando daño progresivo hasta ocasionar falla hepática, cirrosis, tumores en el hígado y requerir un trasplante.