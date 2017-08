Netflix lanzará el documental de Lady Gaga en septiembre

Netflix anunció el lanzamiento de Gaga: Five Foot Two, el retrato íntimo y sin restricciones de un año en la vida de Lady Gaga. El documental fue seleccionado para su estreno oficial en la edición de este año del Festival Internacional de Cine de Toronto (Canadá). Simultáneamente, se liberará en los 190 países que cuentan con el servicio de Netflix el 22 de septiembre.

En la película, el nominado al Emmy, Chris Moukarbel (Banksy Does New York) recorre el telón para presentar a la mujer detrás de la artista, vestuario, ostentación y el glamour. Fuera del escenario, en el estudio, tocando en acústico en casa, la audiencia podrá echar un vistazo a Gaga atravesando una serie de altibajos personales, en la culminación del viaje de un año emocional. Desde las complicaciones en sus relaciones personales hasta problemas de salud, del concilio en su círculo más íntimo y la conquista sus inseguridades, Gaga: Five Foot Two navega entre la división de su vida como superestrella y como mujer normal.

"Es un momento único cuando alguien es invitado detrás del velo para atestiguar la cruda realidad de un individuo, aún más cuando esa persona resulta ser una de las figuras más reconocibles, influyentes y vigiladas de la cultura actual", dijo Lisa Nishimura, vicepresidenta de los documentales originales de Netflix. "El director Chris Moukarbel nos lleva hábilmente al mundo íntimo de Lady Gaga, permitiéndonos experimentar el viaje, el conflicto, la pasión, y complejidad de un proceso creativo profundamente personal detrás de esta tan singular artista."

"Tuve la excepcional oportunidad de crear el retrato de una artista con una mente y un corazón abiertos. Me siento realmente afortunado de que Gaga hubiera confiado en mí y en mi visión," declaró el director Chris Moukarbel.

"Me emociona que la gente realmente llegue a conocer a la mujer con la que trabajo todos los días," comentó el manager de Lady Gaga, Bobby Campbell. "Es una de las personas más trabajadoras, genuinas y realmente divertidas del mundo."

"Live Nation Productions suele contarnos historias de artistas de una forma novedosa e íntima, construyendo así un lazo entre el músico y sus admiradores. El extraordinario acceso personal que Lady Gaga nos brindó en Gaga: Five Foot Two permite que todos experimentemos su valentía, vulnerabilidad y verdadera devoción al arte," dijo la presidenta de producción de Live Nation Productions, Film & Television, Heather Parry.

El documental original de Netflix es dirigido por Chris Moukarbel y producido por Heather Parry para Live Nation Productions, Bobby Campbell para Mermaid Films y Moukarbel. Los productores ejecutivos de Gaga: Five Foot Two son Michael Rampino, Kim Ray, Lisa Nishimura y Benjamin Cotner.