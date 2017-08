Poner a los jueces bajo evaluación

Es interesante pensar acerca de la idea que tiene el gobernador Alfredo Cornejo para regular la matrícula de los abogados en Mendoza. La propuesta surge siempre en función del alto índice de litigiosidad en la provincia. Y, en este punto, vale reflexionar acerca de los motivos por los cuales los tribunales están llenos de expedientes que descansan hasta que algún funcionario judicial decida activarlos. Así funciona el sistema judicial mendocino y, en tanto no haya un cambio radical, los juicios y las demandas continuarán lloviendo. Una de las principales causas está en la demora para la resolución de casos. Lejos de la discusión jurídica, el objetivo de quien se acerca a Tribunales es buscar justicia y que se haga de manera expeditiva. Pues bien, eso no ocurre. Los procesos se hacen interminables y es allí donde la presencia de abogados se hace indispensable. Quizás, más que regular a los abogados, algún día se debería evaluar a los jueces por su rendimiento. Es una prueba que no muchos pasarían.