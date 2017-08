El equipo de Metro y Medio pidió disculpas tras el escándalo

Sebastián Wainraich y el equipo de Metro y Medio se refirieron a lo sucedido en el ciclo radial el viernes, luego de que un oyente relató cómo abusó de una mujer el verano pasado. La red se convulsionó tras escuchar la confesión, pero también se indignó con la risa de los integrantes del programa, quienes dejaron pasar el tema como si nada.

“El viernes, un oyente contó en este programa que abusó de una mujer y el equipo no reaccionó como hubiese querido”, arrancó diciendo Wainraich, quien no se encontraba al frente del ciclo ese día.

Luego siguió: “Julieta Pink y Pablo Fábregas pidieron disculpas y yo me sumo porque Metro y Medio es un equipo y cuando hacemos reír lo hacemos entre todos y cuando pifiamos, pifiamos todos. La radio es mi medio de vida y una de mis grandes pasiones. Gracias a la radio conocí a Fernando Peña, el artista más grande que dio este medio, y conocí a mi mujer y madre de mis hijos, que me enseñó cómo el machismo impacta en cada rincón de la sociedad”.

También defendió a sus compañeros al decir: “Vivimos en una sociedad machista y crecimos naturalizando un montón de situaciones que postergaron y discriminaron a la mujer. Estamos aprendiendo, la radio está para aprender. Y es la radio la que me hizo conocer a Julieta y a Pablo, pongo las manos en el fuego por ellos, porque además de profesionales son grandes personas. Podemos dormir tranquilos a la noche. Me hacen reír, pero los quiero porque son buenas personas y los elijo cada día”.

“Acá buscamos divertir, pero no estamos ajenos a las problemáticas que tiene esta sociedad. Estuvimos junto a los inundados de La Plata, estamos con la tragedia de Once y nos sumamos a cuanta causa consideremos injusta. Apoyamos al feminismo y al colectivo #NiUnaMenos. Nos hicimos eco de las campañas de mujeres asesinadas y violadas por el machismo y cubrimos las marchas. El error cometido el viernes es una oportunidad para disculparnos y redoblar la apuesta. El error sería no aprender nada de lo que pasó, ocultarlo y no reconocerlo. Es una oportunidad para hablar del machismo”, concluyó el conductor.

Por su parte, Julieta Pink, quien ya había pedido disculpas a través de la red, expresó: “Lamento muchísimo lo que pasó. Me siento mal por no haber detectado lo que se estaba contando al aire, nos descolocó el relato y nunca registré que se trataba de un abuso; de ser así lo hubiera condenado, repudio la violencia machista. Es un error tremendo lo que pasó. Me hago cargo del error y quiero aprender para que no se repita, para estar más atentos; hay cosas que no pueden pasar, es nuestra responsabilidad desnaturalizar las cosas”.

Luego, Pablo Fábregas dijo: “Me equivoqué feo, en mi pasividad al aire fui cómplice de un abusador y traicioné lo que vengo trabajando hace años, tratar de ser un mejor tipo y entender un poco más el rol de la mujer. Me equivoqué, sorry”.

A su vez, la radio emitió un comunicado en el que se disculpó por lo sucedido:

Considerando los hechos acontecidos el pasado viernes en Metro y Medio, donde un oyente manifestó un acto de violencia de género contra una mujer, desde Radio Metro queremos pedir disculpas públicas por lo ocurrido en el aire.

Nada de lo que marcó la historia manifestada al aire representa los ideales de ningún comunicador de nuestra radio, ni de la radio institucionalmente.

Desde Metro reafirmamos los valores que nos identifican desde hace mas de 15 años de existencia: el inquebrantable compromiso por el respeto mutuo, por la igualdad entre las personas y los géneros, y por plena libertad de expresión.

Sabemos que a partir de las grandes movilizaciones como #niunamenos, la sociedad argentina hoy esta a la vanguardia en la lucha contra la violencia de género. Esto implica una gran responsabilidad, toma de conciencia colectiva y aprendizaje común, que estamos transitando más lentamente de lo que nos gustaría. Desde Metro tenemos el ineludible compromiso de sumarnos a esta lucha y profundizar en la desnaturalización de todas las dimensiones de la violencia ejercida del hombre hacia la mujer.

Pedimos disculpas. Tomamos lo que pasó con gran seriedad, nos sirve de enseñanza para poder hacer frente con decisión firme ante a una nueva situación de esta naturaleza; y asegurar que esto no volverá a ocurrir. No seremos cómplices de esta situación, ni lo seremos nunca.

Nos queremos dirigir a todos y todas nuestras oyentes, a aquellos que nos juzgan, a los que nos conocen y a los que desconocen nuestra historia como medio.

A todos los invitamos a que nos acompañen contructivamente en este cambio imprescindible para seguir creciendo como sociedad. Y también a todos aquellos que están junto a nosotros, hoy y siempre, darles las gracias por estar, por bancarnos y por acompañarnos.

Un abrazo sentido en nombre de todos los que hacemos Metro.