God of War será brutal e impactará al público

Desde que God of War fue anunciado en E3 2015 fue claro que Sony Santa Monica apostó por una nueva dirección para entregar una nueva aventura que se sienta fresca. Si bien el aura de misterio que envuelve a este título y sus mecánicas puede preocupar a muchos, Asad Qizilbash, vicepresidente de marketing de Sony Interactive Entertainment, cree que impactará al público por varias razones, y al parecer una de ellas será su brutalidad.

Asad Qizilbash destacó que uno de los cambios más importantes que los fans notarán está en su sistema de combate. Lo anterior, ya que en esta ocasión Sony Santa Mónica decidió crear mecánicas donde debas dar prioridad a la estrategia al ponerte en batallas 1v1 o 1v2 contra rivales formidables, en lugar de que Kratos luche contra hordas de criaturas débiles. Qizilbash cree que esta decisión tendrá como resultado un juego con combate mucho más visceral, lo cual suena emocionante si tenemos en cuenta que también aseguró que será la entrega más violenta y brutal.

Dicho esto, en God of War no todo será combate y sangre, puesto que Santa Mónica también explorará el lado más sensible de Kratos al enfrentarlo al reto de encontrar un balance entre ser un poderoso guerrero y un buen padre para Atreus. Esto no quiere decir que el chico vaya a ser una carga para Kratos, puesto que el juego presentará un sistema de combate dinámico con ambos.