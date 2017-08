El papá de Alan: “El que lo mató no puede decir que no lo vio”

Andrés Villouta pidió a los medios que no abandonen el caso de su hijo atropellado en el Acceso Sur. El hombre aseguró que no se había acercado nadie del Gobierno para acompañarlos.

Con pancartas, fotos y mucho dolor familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos se reunieron en la plaza de San José para pedir justicia. Con inmenso dolor todos elevaron una plegaria por el joven que murió atropellado el sábado en el Acceso Sur. “Sólo buscamos justicia por este ángel”, refirieron allegados a Alan Villouta.

La manifestación se produjo luego de que se entregara César Alejandro Venerdelli, el presunto conductor de la camioneta Porsche Cayenne que atropelló el sábado al joven a la salida de su trabajo en el Acceso Sur. El empresario declaró que no sabía que había embestido a una persona y que pensó que le habían arrojado una piedra para que se detuviera, con fines de robo.

Una familia destrozada en busca de justicia

En medio del dolor su madre, Andrea Bazán habló con el El Sol y aseguró que le robaron el tesoro más preciado de su vida. “Yo perdono al asesino de mi hijo porque será Dios quien haga justicia. Alan era un ser maravilloso, un chico que cuidaba a sus hermanos, a sus abuelos, era querido por todos”, manifestó la mujer.

Andrea Bazán, madre del joven atropellado

Por su parte, Andrés Villouta, padre del joven, sostuvo: “Me lo entregaron como un perro envuelto en una bolsa negra, mi hijo no se merecía eso. El que lo mató no puede decir que no lo vio, mi hijo nunca le hizo daño a nadie, cada vez que se iba de la casa nos pedía a su madre y a mi una bendición”.

Andrés Bazán, padre del chico atropellado, con dolor y resignación

Con ánimo de reponerse y demostrar que pese al dolor aún sigue en pie, el hombre confesó que antes de ir a la marcha rezaron juntos a su familia y pidieron poder encontrar la paz y rearmar su hogar. “No tenemos consuelo, los amo a mis seis hijos por igual, pero el flaco era especial”, dijo Villouta quebrado en llanto.

Otra de las integrantes de la familia es su hermana Lucía que, con bronca, dolor e indignación sólo dijo que perdió a su hermano más compinche: “Alan era un amor, para mis 15 años me pagó el salón para que hiciera mi fiesta, era re importante para todos”.

Amigos, familiares, vecinos, allegados y compañeros de trabajo dijeron presente en la marcha por Alan

La abuela, sin consuelo

Otra de las cientos de personas que estuvo presente en la marcha fue Mercedes, su abuela materna. “No puedo hablar, sólo decir que me destruyeron la vida, se fue mi mimado, mi chico adorado. Estoy convencida que Dios hará justicia”, aseguró.

Mercedes, la abuela de Alan, sin consuelo

Pedido de justicia y algo más

Ya sobre el final de la marcha que se realizó con mucho respeto dolor, Andrés, el padre de Alan, hizo un pedido que sorprendió a muchos: “Cuando ocurrió el hecho estábamos mi familia y la policía, le pido a ellos que me devuelvan el celular de mi hijo, ese aparato se lo compró con su sueldo, no me interesa el aparato, sólo quiero sus fotos, sus últimos recuerdos”.

Al grito de lacras inmundas, todos se sumaron al reclamo de ese celular. “Sólo nos dieron un cargador y los auriculares de Alan pero el aparato se lo llevaron”, dijo la madre.

Frente a esto, Jorge, abuelo del joven, pidió justicia y se dirigió directamente a los gobernantes: “Basta de estar sentados ganandos sueldos impresionantes, basta de estar sentados detrás de un escritorio, basta de robar señores políticos. Sólo queremos justicia, no venganza”.

Finalmente, el tío de la víctima, Gabriel Alday, aseguró que nadie del Gobierno se contactó con ellos. “No hemos recibido ni una comunicación. Mis parientes van a estar bien, los ayudaremos a salir adelante pero necesitan contención psicológica y nadie se las brindó. Ahora, cuando necesitan votos, siempre están caminando la calle”, concluyó.