Habló la mucama de Latorre: “Es gauchito, muy bueno en la cama”

Soledad Stacul, la ex empleada doméstica de Diego y Yanina Latorre, ya había confesado un affaire con el ex futbolista cuando trabajaba en su casa. Pero ahora, la mujer oriunda de Chaco, reveló detalles de esos encuentro sexuales.

“Todo comenzó un día que le llevé gelatinas con peras. Cuando la terminó fue a pedirme más y en ese momento me dijo ‘anotá mi número’. Le escribí un mensaje diciendo que era yo para que me agende y contestó ‘Que fotito, eh?’ en referencia a mi foto de perfil. En ese momento me puse a llorar“, contó la mujer en Rompé la Tarde, el ciclo de Conexión Abierta.

“Un día yo colgaba ropa y se me veía un poco la tanga. El señor me venía mirando hace rato. Me dijo: ‘Te agachas y se te ve. Me gusta mirarte‘. Yo sentí mucho miedo, pero mis amigas me decían que me relaje, que tenga algo con él, que no sea tonta”, reveló Soledad, y agregó: “Soy de carne y hueso. Me sentí seducida por él y concretamos. Me decía ‘sos divina, me encantas’. Luego se repitió varias veces, lo hacíamos en mi cuarto. Yo ya no podía mirar a Yanina a los ojos“.

En ese sentido, la mujer se animó a calificar a Latorre como amante: “Es gauchito, muy bueno en la cama“.

Y también contó la curiosa repercusión que percibió en la calle por este suceso. “¡En la calle me piden autógrafos! pero no está bueno ser famoso por esto“, completó.