Estado Islámico amenazó con decapitar a una ex actriz porno

La exactriz porno Mia Khalifa aseguró que fue amenazada por el grupo terrorista del Estado Islámico. La joven de 24 años nació en Beirut (Líbano) y después se mudó a Estados Unidos, donde comenzó su carrera en la industria de películas para adultos.

"Lo hicieron a través de las redes sociales", afirmó en una entrevista para el programa The Sports Junkies de la emisora estadounidense 106.7 The Fan. "Manipularon una imagen haciendo como que me decapitaban y me dijeron que me pasaría esto ", agregó.

Khalifa se mostró firme ante las amenazas recibidas a través de las redes sociales y comentó que “procuro no preocuparme, porque no puedes mostrarte débil con ellos. Es lo que están buscando”. Sin embargo confesó que “intento hacer como si no me importara, aunque al final te acaba afectando”.

Khalifa generó mucha polémica en Oriente Medio, especialmente por una escena porno donde llevaba puesto un hijab. “Me duele escuchar que en mi país de origen me odian. Las escenas con el hijab eran satíricas”, aseguró al Washington Post.

Pese a tener mucho éxito, abandonó las películas condicionadas y ahora se ocupa de la cobertura de eventos deportivos y la cultura pop en las redes sociales.