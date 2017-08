La ex del "Diez" opinó sobre los rumores de embarazo de su archienemiga, y contó cómo sería la relación de Dieguito Fernando con su hermano.

En diálogo con Fernando Prensa en el ciclo radial Falta de respeto, Verónica Ojeda se refirió a los rumores de embarazo de Rocío Oliva y Diego Maradona.

Ojeda arrancó contando que está manteniendo una buena relación con Maradona, quien además se muestra presente para el pequeño Diego Fernando, el hijo que tienen en común, a pesar de la distancia.

Al preguntarle qué piensa del rumor que indica que Rocío Oliva quiere tener un hijo del “Diez”, Verónica dijo: “A mi no me tiene que molestar. Yo solo lucho porque Dieguito se lleve bien con su papá y nada más, después la vida de Diego es de él”.

Y agregó, recordando que la actual de su ex habló mal de su hijo: “Si el día de mañana ella (Rocío) quiere ser mamá, ojalá que su corazón sea más sensible y rebobine y recuerde las cosas que le dijo a mi hijo. Va a pensar como mamá y se va a arrepentir de la manera que habló de un bebé”.

A pesar de su enfrentamiento, Verónica dejó en claro que si Rocío llega a tener un hijo de Maradona, no tendrá problemas en que Diego Fernando conozca a su hermano.

“Las puertas de la casa de Dieguito Fernando siempre van a estar abiertas para sus hermanos y la familia de Dieguito que quiera venir a conocerlo y que quieran, de corazón, venir a disfrutar el día con él”, aclaró.

Cabe señalar que desde el entorno de Rocío y el “Diez” desmintieron el rumor de embarazo.

También contó que arregló sus diferencias con Diego Jr., y se comunicó con él para felicitarlo por el embarazo de su mujer, Nunzia Pennino.

Por último, dijo que no está en pareja pero que su corazón nunca está solo. “No quiero tener una pareja estable, no tengo ganas. Después de que me liberé, es difícil agarrar”, cerró.