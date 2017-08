La "Jefa mala" del Próvolo y la reclusión de niños hipoacúsicos vulnerables

La detención de Graciela Pascual, ex asistente social y apoderada legal del instituto Antonio Próvolo, generó que muchas de las víctimas quieran volver a declarar para contar lo que saben de la señalada “jefa mala”, que “reclutó alumnos en extrema pobreza”, tal como dijeron.

La mujer, que pasa sus horas en la Unidad Penal Aguas de Las Avispas con la monja imputada, Kumiko Kosaka (42), fue mencionada en la mayoría de los relatos de los ex estudiantes de la sede de Luján de Cuyo durante las cámaras Gesell.

Esto llevó a que el fiscal de la causa, Gustavo Stroppiana, ordenara su detención y la imputara como partícipe primaria de los abusos sexuales y corrupción de chicos sordomudos por omisión.

Este lunes, las madres de algunas de las víctimas del Próvolo hablaron con El Sol y contaron que, cuando sus hijos la vieron en la tele, les dijeron que era “la jefa mala”.

Muchas de ellos señalaron que era la que intervenía cuando algún alumno se revelaba, no dejaba ingresar a los padres a la escuela, ofrecía albergue a los estudiantes rebeldes y la “gran encubridora”.

La progenitora de dos ex alumnos adolescentes indicó que fue Pascual la que se acercó hasta su domicilio con el cura Nicolás Corradi –quien está imputado en la causa y goza de prisión domiciliaria por tener 82 años– “de modo muy simpático” y le ofreció el instituto para que sus hijos cursaran.

“Mis hijos fueron testigos de las cosas que Corradi les hacía a las nenas en el baño, todas las semanas cerca de las 14, cuando estaban todos los profesionales en el Próvolo trabajando. Por suerte, ellos lograron evitar algunas situaciones porque el varón sabe karate”, comenzó contando la mujer.

Y amplió: “Pascual me llamó por esta situación, diciendo que mi hijo era violento y que les pegaba a los curas. Yo me sorprendí porque él es un chico muy tranquilo, de hecho, había cambiado un poco su carácter durante su estadía en ese lugar. Entonces, me propuso que lo dejara albergado para ‘enderezarlo’, pero yo no accedí”.

Otro fue el testimonio de la madre de una ex alumna del 2016: “Mi nena me mandó la foto de Graciela (Pascual) por WhatsApp y me escribió ‘la mala’”, hecho que ocurrió a raíz de la detención de la ex representante legal.

Los padres señalaron: “Todos sabían que la mujer era la encargada de buscar alumnos en los distritos más vulnerables, con la excusa de ayudarlos, pero ahora entendemos que era porque eran personas que no tenían cómo defenderse o que no entendían el lenguaje de señas, lo que les impedía comunicarse bien”.

Según el relato de los alumnos, a la mujer siempre se la veía con Corradi y era la que determinaba las “penitencias” si los alumnos se portaban mal o intentaban escaparse.

Fuentes de la investigación señalaron: “Pascual persuadía a los padres para que no hicieran denuncias por los moretones y cambios de conducta que presentaban los chicos. Muchos de ellos fueron amenazados con no conseguir más un instituto para que los alumnos estudiaran”.

Y agregaron: “Era la encargada de prohibir que los estudiantes sordomudos se comunicaran a través del lenguaje de señas y de impedir el ingreso de los padres al Próvolo para que conocieran los albergues”.

Los próximos pasos de la causa

- El jueves próximo, la Primera Cámara del Crimen deberá determinar la apelación que hizo la defensa de Kumiko, luego de que la jueza Patricia Alonso determinara la prisión preventiva en Agua de las Avispas.

- Más imputados: fuentes judiciales sostuvieron que al menos seis profesionales más serán imputados esta semana por "omisión" de los casos de abuso que recibían los chicos hipoacúsicos.